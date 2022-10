La campana ”suona” per Gennaro Sangiuliano. Il neo ministro della Cultura originario del Molise

Non solo la mamma, Adele Marinelli, ha il padre nativo di Agnone, ma il nuovo ministro della cultura, Gennaro Sangiuliano, è legato da vincoli parentali ancora più remoti con la famiglia della storica fonderia Marinelli. Infatti, il bisnonno di Sangiuliano, nonno di Adele, Enrico Marinelli, era il fratello di Pasquale, bisnonno dell’attuale titolare della fonderia, Armando. E oggi, la campana di Agnone suona, metaforicamente, per Gennaro Sangiuliano, ex direttore del Tg2, da sempre vicino alle posizioni della Destra italiana, che è stato chiamato da Giorgia Meloni al prestigioso ministero guidato, fino a ieri, da Dario Franceschini, uno degli uomini più in vista del Pd che, su quel dicastero, ha ”costruito” le proprie fortune elettorali. Oggi a guidare la Cultura e i Musei italiani c’è Gennaro Sangiuliano ed è il caso, per la nostra regione, di sfruttare un legame del genere per la promozione della propria immagine e delle proprie risorse culturali, che non sono poche e che sono la vera ricchezza del nostro Molise. (foto in alto e in home page credit corriere.it)