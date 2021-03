Nel momento più difficile, quello che sta vivendo il popolo di Toro, è giunta questa mattina, 17 marzo 2021, la Quarta Campana i cui rintocchi si uniranno alle Tre Sorelle già presenti sulla torre campanaria che domina il paese.

Padre Armando Gravina è il primo artefice di questa iniziativa destinata a rimanere negli annali di Toro, avvalorata dal significato simbolico che essa stessa ha.

Il bronzo sacro della Pontificia Fonderia Marinelli di Agnone è arrivato a Toro a bordo di un camion in una fredda mattina di tardo inverno e inizio primavera, accompagnata dallo staff della Fonderia capitanato da Pasquale Marinelli, persona gentilissima, amabile. Capace di chiedere ai proprietari delle auto parcheggiate in piazza Trotta di far posto. Lo ha fatto con un garbo che difficilmente il cronista che scrive, dimenticherà. Bravo.

Ad immortalare questo momento che viene consegnato ai posteri c’era Nicola Lanese, fotoreporter molisano che sta seguendo ogni fase documentandola con foto e video che presto diventeranno anche un documentario. Ma questa è un’altra storia. A lui diciamo grazie per averci omaggiato con le foto della consegna della Quarta Campana.

Domani sera, 18 marzo, è prevista la cerimonia di benedizione cui dovrebbere prendere parte l’Arcivescovo di Campobasso e Bojano, Giancarlo Maria Bregantini.