La campagna ‘sotto l’ombrellone’ di Fratelli d’Italia arriva a Termoli: illustrati i successi del Governo Meloni

Meloniani in tour estivo sulla spiaggia di Termoli

A distanza di un anno dalla venuta di Giorgia Meloni a Termoli, Fratelli d’Italia torna ad essere presente sul lungomare nord di Termoli, vicino il Pagurino di Luciano Paduano, con una iniziativa volta alla divulgazione delle azioni messe in campo e i risultati ottenuti dal Governo Meloni a nove mesi dal suo insediamento. Un banchetto informativo itinerante che si sta muovendo in tutta Italia nel mese di agosto e che oggi, giovedì 10 agosto, ha fatto tappa proprio a Termoli per ribadire che anche nella stagione estiva il rilancio dell’Italia rimane la priorità del Governo Meloni. Una ricco incontro alla presenza dei parlamentari, degli assessori e consiglieri regionali, degli eletti agli altri livelli istituzionali, di dirigenti e militanti.

