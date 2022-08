La campagna elettorale tocca le tematiche ambientali e energetiche: è solo greenwashing o possiamo fidarci?

Il Decreto Aiuti Bis annuncia calmierazioni per i contratti di fornitura energetica, ma le associazioni dei consumatori e Coldiretti denunciano una situazione inquietante

di Giusy Spadanuda

La campagna elettorale sta per entrare nel suo ultimo mese e la questione energetica pare sia stata finalmente annotata nelle agende dei partiti politici. Non sono rare in questi giorni le notizie sul caro bolletta che stanno mettendo in ginocchio i cittadini e le aziende, soprattutto quelle dell’agroalimentare.

E mentre il PD propone all’interno di una legge sul clima un contratto di “luce sociale” con energia da fonti verdi per le famiglie con redditi medio bassi, Berlusconi parla di un reinvestimento in energie rinnovabili accompagnato da un ritorno al nucleare cosiddetto “pulito” di quarta generazione. Anche Calenda si dimostra fortemente favorevole al nucleare, quasi come un’unica via percorribile per arrivare all’obiettivo “zero emissioni” entro il 2030. Italia Viva a questo programma aggiunge la possibilità di costituire nuovi termovalorizzatori e rigassificatori contrariamente alla posizione ben conosciuta del M5S che già si è opposto alla costruzione di un nuovo impianto nella capitale.

Sembra però sfuggire alla maggioranza delle posizioni un approccio di tipo emergenziale alla crisi energetica e realizzabile nel più breve tempo possibile, come per esempio trovare una soluzione alle bollette di fornitura elettrica e di gas rispettivamente da 3 e 1 milione di euro di due aziende campane diventate cronaca nei giorni scorsi.

Questa è la denuncia che arriva da Adiconsum, l’Ass. per la Difesa dei Consumatori, che già nei mesi scorsi annunciava la necessità al Governo di un ricalcolo del prezzo del gas e di decreti attuativi delle comunità energetiche. Richiesta che sembra essere stata calmierata in qualche modo dal nuovo Decreto Aiuti Bis, pubblicato il 9 agosto scorso, che vieta fino al 30 aprile 2023 le modifiche unilaterali dei contratti per i fornitori di energia elettrica e gas. Nessun provvedimento parimenti vantaggioso che risolva l’altro importante problema che le Regioni e le aziende agricole in primis stanno affrontando da mesi, ossia quello della siccità. E come se non bastasse in questi ultimi giorni bisogna anche contare i danni provocati dal maltempo.

La Coldiretti parla di “uno scenario inquietante” dei raccolti e dei terreni e chiede lo stato di calamità naturale, al netto di tutte le perdite derivanti dalle pratiche di commercio sleale che danneggiano il mercato agricolo, i produttori e i consumatori e sui cui la Coldiretti si dice pronta ad intervenire.

Purtroppo questo “potpourri” di emergenze ambientali e energetiche rischia di non essere un caso isolato se l’Italia non si attiverà con politiche meno sterili e più strutturali. Potendo sfruttare i fondi del PNRR, quale migliore occasione per riformulare il nostro Paese a livello energetico puntando sulle autonomie locali come comunità montane e piccoli comuni? E quali saranno i nuovi o vecchi rappresentati politici in grado di farlo?