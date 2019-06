La Camera di Commercio presenta i bandi “Area di crisi complessa”

Come annunciato dal Governatore Toma il 15 giugno durante l’illustrazione dell’Avviso pubblico “Aiuti alle PMI per il rilancio produttivo dell’area di crisi complessa” la Camera di Commercio del Molise organizza due eventi di presentazione dei bandi, in cui sarà illustrato il programma di investimenti regionali per 15 milioni di euro. Appuntamento il 24 giugno alle ore 15:00 presso la sede di Campobasso, in piazza della Vittoria 1 e il 1 luglio, sempre alle ore 15:00 presso la sede di Isernia, in corso Risorgimento 302.

Le risorse, a valere sul fondo FSC 2014/2020, sono contenute nel Patto per lo sviluppo che, a quattro anni dall’istituzione dell’Area di crisi complessa, interviene su quattro settori dedicati ad uno specifico settore produttivo. Oggetto dell’avviso sono i settori dell’artigianato, del commercio – per 2,5 milioni di euro ciascuno, del settore moda (tessile, conciario, occhialeria) per 5 milioni di euro e quello della produzione di latticini nel settore lattiero caseario per altri 5 milioni. I finanziamenti consentiranno alle imprese molisane di investire sui sempre più necessari processi di innovazione. Destinatarie delle misure le imprese esistenti (già costituite in qualsiasi forma societaria o ditta individuale, compresi i consorzi, le società consortili, le società cooperative) che realizzeranno il proprio Programma di investimento nel territorio di uno dei Comuni della Regione Molise facenti parte dell’Area di Crisi complessa “Venafro-Campochiaro-Bojano”.

Per partecipare all’evento è necessario iscriversi al seguente link http://bit.ly/2XOg5vD , disponibile anche sul sito della Camera di Commercio del Molise. Gli sportelli relativi ai bandi saranno aperti, attraverso la piattaforma Mosem della regione Molise nelle seguenti date: 23 luglio – Artigianato, 29 luglio – Commercio, 2 agosto – Latticini e, infine, il 7 agosto per il settore moda.