La calciatrice molisana Gloria Marinelli approda in serie A con l’Inter femminile

AGNONE

«Bravissima la nostra campionessa Gloria Marinelli che realizza un sogno agnonese ai massimi livelli. Auspichiamo una bella amichevole giocata proprio qui sul campo del “Civitelle”»

Con queste parole la vicesindaco del Comune di Agnone, Linda Marcovecchio, commenta l’impresa sportiva dell’Inter femminile che ha visto protagonista una campionessa agnonese, Gloria Marinelli appunto. Forte di diciassette vittorie su altrettante gare disputate, l’Inter femminile centra la promozione in serie A con ben cinque giornate di anticipo. E tra le grandi protagoniste della cavalcata dell’Inter femminile verso la Serie A, Gloria Marinelli, con venti reti, cinque nell’ultima gara contro l’Arezzo. La giovane agnonese ha commentato ai microfoni di Inter TV la vittoria che ha regalato alle ragazze nerazzurre l’aritmetica certezza di partecipare, dal prossimo anno, al massimo campionato femminile: «Sono felicissima per aver coronato al meglio questo percorso e di essere riuscita a segnare anche oggi. – dichiara – Pressione? E’ da tutta la settimana, da martedì, che siamo emozionatissime per questa partita e secondo me un po’ la tensione oggi è emersa. Poi per fortuna alla fine siamo venute fuori noi e si è vsto. Il risultato, 6-0, parla chiaro. Un’emozione che non si puo spiegare. Secondo me è un traguardo, per tutte, che non si può descrivere. Sicuramente abbiamo vinte tutte le 17 gare disputate fino ad ora, ma non vogliamo fermarci: il nostro obiettivo, adesso, diventa quello di vincerle tutte fino alla fine». Una cavalcata inarrestabile che deriva da questo piccolo “segreto”: «Ci vogliamo tantissimo bene, siamo tutte disponibili l’una con l’altra e riusciamo a vederci anche al di fuori del campo e quindi secondo me si creano rapporti molto forti, e in campo si vede». Sulla dedica per la conquista della serie A con largo anticipo, Gloria Marinelli non ha dubbi: «Sicuramente alla mia famiglia, che è distante da me, e alle mie sorelle soprattutto». E così mentre Gloria si gode la meritata conquista della massima serie, che le permetterà di mettersi ancor più in vista, nella sua Agnone si sogna di ospitare una gara, una amichevole di lusso del calcio femminile, magari proprio il derby visto che nel MIlan femminile gioca un’altra campionessa nata ad Agnone, Daniela Sabatino.