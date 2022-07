La burocrazia, è veramente quello che ci serve nella pubblica amministrazione?

di Gianmarco Tiberio

La burocrazia come modello di organizzazione di uno Stato, viene idealizzata dal celebre economista e sociologo Max Weber, nei primi decenni del 900: ma a cosa serve realmente la burocrazia? Il modello weberiano si basa sul mantenimento e il rispetto del potere legale e della gerarchia, la burocrazia viene vista come massima espressione democratica, poiché Weber crea il sistema del concorso pubblico andando così a selezionare solo i migliori rispetto alle posizioni lavorative richieste, senza incombere in fenomeni di favoritismi. Grazie al contributo di altri due celebri personaggi; Frederick Taylor, che per primo creò la catena di montaggio, soluzione utile alla standardizzazione dei processi di produzione di un bene/servizio, affermava che c’era un solo modo per fare le cose e Woodrow Wilson, politico americano ed presidente degli USA, fermamente convinto che la politica (organo di rappresentanza territoriale) aveva un ruolo distinto e separato dall’amministrazione. Ora siamo pronti ad applicarlo alla nostra pubblica amministrazione e capire cosa è andato storto.

La burocrazia presenta strutture rigide ed altamente gerarchizzate andando così a rilevare problemi nel coordinamento, uno dei primi principi è proprio quello di mantenere la legalità e per questo si decentra il potere, dandolo a più figure professionali all’interno della catena gerarchica, ma così facendo non si è fatto altro che favorire e facilitare le micro corruzioni all’interno della pubblica amministrazione. Il rigore nel attenersi alle procedure obbligatorie derivanti dal modello taylorista e alla trasparenza legale, si trasforma non più nel modo migliore di fare le cose ma in procedure con tempi pachidermici che si traduce in perdita di efficienza della stessa pubblica amministrazione. Infine si tende ad accorpare il ruolo politico e amministrativo senza pensare che l’esponente politico deve costantemente sottostare alle procedure burocratiche le quali o per un motivo o per un altro, possono ritardare o agevolare le pratiche per lo sviluppo di un programma politico, esempio stanziamenti per la pulizia del verde pubblico a livello comunale o per la sanità a livello regionale. Riassumendo la colpa di tanti deficit di efficienza, efficacia ed equità vengo attribuiti totalmente alla politica, solo perché rappresentano la faccia più visibile della stessa medaglia a cui appartiene anche la burocrazia.

Nel 2022 abbiamo infinite soluzioni per migliorare tutti questi “piccoli” problemi, una di queste potrebbe essere, alleggerire la struttura legislativa della burocrazia che formalizza, complica e rallenta i processi della pubblica amministrazione. Lo Stato inteso in senso lato ha creato il ministero della semplificazione che come mission ha “la semplificazione si fonda su una logica di risultato. Quello che conta non sono solo le norme, ma effettivamente ridurre i tempi e i costi. Le leggi da sole non bastano, se non migliorano la vita dei cittadini. Individuando una seria di interventi prioritari, condivisi tra Governo, Regioni ed enti locali e risultati attesi anche con il coinvolgimento dei cittadini, delle imprese.” Tutto questo però, non riesce ad attecchire nel tessuto amministrativo italiano. Secondo i dati della commissione europea che riguardano l’indice sulla qualità dei servizi offerti dagli uffici pubblici siamo in penultima posizione nell’eurozona, migliori solo della Grecia, quindi se potessimo tornare indietro riadotteremo questo putiferio di regole, norme di tutta questa pomposa forma e di una scadente sostanza?