«La buona sanità esiste», il racconto di una paziente alla Gea Medica di Isernia

L’esperienza della signora Gabriella e il percorso riabilitativo della madre ultraottantenne: «È stata seguita con attenzione e costanza da personale preparato, dalla forte umanità e attento ad ogni sua esigenza»

«È stata un’esperienza molto positiva che consiglio a chi necessita di questo tipo di cure. Mia madre, ultraottantenne, ha seguito un percorso riabilitativo, alla Gea Medica di Isernia, a livello cardiorespiratorio e neuromotorio della durata di cinque mesi dopo essere stata in cura all’ospedale Cardarelli di Campobasso. È stata seguita con attenzione e costanza, ma soprattutto da personale preparato, dalla forte umanità e attento ad ogni sua esigenza. In pratica, la signora è entrata in barella ed è uscita con le sue gambe». È il racconto della figlia, Gabriella Gabriele, dopo il periodo trascorso dalla madre nella Casa di Cura Gea Medica S.r.l. – Istituto Europeo di Riabilitazione di proprietà del gruppo imprenditoriale Di Luozzo e che ha sede in via Acqua Sulfurea ad Isernia.

Una struttura sanitaria che ha come mission aziendale la riabilitazione del paziente attraverso il recupero fisico, psicologico e sociale mediante tutti gli strumenti necessari affinché la stessa – di tipo neuromotorio, cardiologico, pneumologico e ortopedico che sia – possa raggiungere i risultati desiderati. Ed è proprio quello che è accaduto alla mamma della signora Gabriele che l’ha definita, senza mezzi termini, «un grande esempio di buona sanità».