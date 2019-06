La Bufalara come una discarica a cielo aperto, l’intervento del consigliere Bovio

REDAZIONE TERMOLI

E’ uno dei tratti che maggiormente vengono presi di mira dagli incivili e da tutti coloro che gettano i rifiuti per strada aumentando quel fenomeno che si chiama abbandono di rifiuti. E questa volta è il neo consigliere comunale del MoVimento 5Stelle, Antonio Bovio, a sollevare il grado di attenzione rispetto alle condizioni in cui versa la Bufalara, la strada che da Rio Vivo porta verso l’imbocco della Statale 87. Nelle foto pubblicate sul suo profilo Facebook, infatti, è chiaro il livello di inciviltà e degrado che ha raggiunto la zona, trasformata in una sorta di maxi discarica a cielo aperto. All’interno delle buste un po’ di tutto: dai rifiuti domestici (di chi evidentemente la raccolta differenziata non vuole proprio farla), fino agli scarti edili. «Possibile che non si riesce ad amare la propria città? Possibile che vi è così difficile fare la raccolta differenziata? – il triste commento di Bovio sulla vicenda – bisogna installare urgentemente delle telecamere di video sorveglianza, perché non se ne può più! P.S. Sono schifato da questa situazione».