La bisnonna emigrò più di un secolo fa, torna ad Agnone in cerca dei parenti

AGNONE

FRANCESCO BOTTONE

Torna ad Agnone dopo più di un secolo dalla partenza della sua bisnonna. Protagonista della vicenda è Sam Orlando, che proprio in questi giorni è tornato in Alto Molise, per modo di dire, nel senso che le sue origine di sangue sono di Agnone, anche se lui è nato negli Usa. «Intorno al 1890, il mio bisnonno Giovanni Andrea Orlando (1853-1924), figlio di Domenico Orlando e Maria Rachele Francesca Ferrara, insieme alla sua sposa Diomira D’Agnillo (1856-1944), figlia di Francesco D’Agnillo ed Emilia D’Agnillo, lasciò Agnone e venne a Chicago; dove risiede ancora la maggior parte della mia famiglia paterna. – spiega il giovane Sam Orlando – Penso di essere il primo a tornare ad Agnone da quando la mia bisnonna è venuta a Chicago da lì con i parenti nel 1911. Non credo di trovare parenti dopo oltre 100 anni, ma sarò ad Agnone dal 13 al 16 maggio. Quindi chiunque crede di essere mio parente, anche alla lontana, si senta libero di dirmelo».