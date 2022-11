La “Berretta del prete” albero che salverà altri alberi (foto)

Una Festa dell’Albero che sta durando da diversi giorni e che non è ancora finita, quella in corso a Montenero di Bisaccia, grazie alle iniziative messe in campo dall’Amministrazione comunale e dal locale Istituto Omnicomprensivo.

Tre classi terze e altrettante classi quarte della Scuola Primaria di Piazza delle Libertà, alla presenza della Dirigente Scolastica Ettorina Tribò, delle insegnanti, del sindaco Simona Contucci e della consigliera comunale con delega all’Ambiente, Fiorenza Del Borrello, hanno messo a dimora nella mattinata di ieri presso il giardino della scuola una “Berretta del prete”, un giovane arbusto che diventerà presto un piccolo albero e che soprattutto in autunno mostrerà le sue foglie di colore rosso e i frutti di un arancio brillante. La pianta è stata donata dal Vivaio Forestale Arsarp “Le Marinelle” di Petacciato.

La piantumazione è stata preceduta dal saluto ai giovani studenti avvenuto dentro la Sala Atelier della scuola, a cui sono seguiti canti e recite di poesie nel cortile esterno a ridosso del giardino.

Il sindaco Contucci, la Dirigente Tribò e la consigliera Del Borrello hanno ribadito nel corso del loro saluto l’importanza di prendersi cura dell’ambiente e di tutti gli alberi, in particolar modo di quello piantumato per l’occasione, oltre che degli altri arbusti che saranno piantati prossimamente.