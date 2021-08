“La benedizione di portare il Santo in processione”, parla l’armatore Basso Cannarsa

È sempre una grande emozione per ogni armatore termolese ospitare San Basso sul proprio peschereccio. Lo è quest’anno per Basso Cannarsa, del Nuovo Saturno. Una gioia immensa che arriva proprio ad un mese dall’arrivo di questo peschereccio nella famiglia Cannarsa. “Per 80 anni la mia famiglia non era mai stata scelta per portare il Santo in processione per mare, da 12 anni a questa parte è la quarta volta che accade”. Dunque un vero e proprio battesimo per il Nuovo Saturno scelto da San Basso per la tradizionale uscita in mare. E alla fine non poteva mancare “W San Basso”.