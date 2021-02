“La bellezza salverà il mondo”, appunti su musei e resilienza

Susanne Meurer, Direttrice del Museo Sannitico e Museo Pistilli di Campobasso e del Complesso monumentale di San Vincenzo al Volturno.

Il termine “resilienza” ha conosciuto un crescente utilizzo negli ultimi anni perché in una società che sembra essere sempre più “liquida”, come l’ha definita Szygmunt Bauman, per gli individui è necessario sviluppare una capacità che prevede una “adattabilità attiva”, intendendo la resilienza come una flessibilità nelle reazioni e nei comportamenti per contrastare e ridurre gli effetti di situazioni difficili e eventi negativi che normalmente accadono a ognuno nella vita, diversamente dalla “resistenza” che significa semplicemente resistere agli eventi ostili, ponendosi in maniera rigida di fronte ad essi.

In Italia questo termine viene utilizzato soprattutto in relazione alla crisi economica e finanziaria che stiamo vivendo ma quasi mai in relazione con la cultura, anche se la cultura – e l’arte – rappresentano una delle migliori risorse per aiutare le persone a sviluppare la resilienza. Ma la resilienza non si riferisce soltanto alle persone, anche le istituzioni possono dare esempio di resilienza attraverso un cambio di strategia. I musei, per esempio, sono luoghi che sono stati costretti a diventare resilienti di fronte alle difficoltà legate alla crisi causata dalla pandemia da Covid: chiusura prolungata dei musei, perdita di lavoro di molte persone etc. In questo caso la resilienza rappresenta un elemento indispensabile per sostenere la pressione economica e per trovare strategie di sopravvivenza perché lo sviluppo della vita sociale e culturale non può essere separato da fattori economici. Questi fattori influenzano direttamente la vita culturale pubblica e questo processo non è iniziato soltanto ora.

I musei sono stati soggetti a forti critiche poiché il loro valore è spesso associato con il numero di visitatori, impropriamente paragonato ai numeri dei grandi musei europei e americani che operano su scale molto più ampie in termini di spazio, collezioni, risorse finanziarie e umane. E’ stata così messa in questione la gestione pubblica della maggior parte dei siti culturali italiani e si è cercato di coinvolgere e/o prendere in prestito metodi e strumenti del settore privato per creare una maggiore indipendenza dai finanziamenti pubblici e, allo stesso tempo, dare un impulso positivo all’economia del territorio.

La lunga crisi economica ha fermato questo processo di innovazione a causa della mancanza di fondi. E infatti, i diversi modi in cui il settore privato è stato coinvolto nella gestione di musei e patrimonio culturale si sono dimostrati finora di scarsa efficacia. D’altra parte, la crisi economica prima e l’emergenza sanitaria poi, hanno incoraggiato una più ampia riflessione sulle modalità con le quali la cultura è in grado di generare sviluppo culturale, economico e sociale.

La drastica riduzione del finanziamento pubblico ha stimolato un dibattito sugli impatti sociali della cultura e in particolare, sull’impatto che i musei hanno sulla società e il territorio di appartenenza. Quando le risorse pubbliche scarseggiano, spendere denaro pubblico per la cultura è spesso visto come un “lusso”, un investimento inutile. Di conseguenza, in questi tempi di restrizioni finanziarie ed economiche, il finanziamento per i musei pubblici è diminuito in Italia e questo ha avuto diverse conseguenze sul museo.

Il museo deve essere gestito in maniera più accurata e più ingegnoso; se i finanziamenti per le grandi mostre stanno diminuendo in tempi di ristrettezze economiche, il museo deve trovare un modo diverso per mantenere un’offerta culturale qualificata per il pubblico per giustificare la sua esistenza e il perché le sue attività sono finanziate con soldi pubblici. Se non ha la capacità di generare un reddito, almeno deve mostrare la sua utilità sociale. Non è tuttavia la redditività di un museo che lo rende indispensabile. Infatti, i musei sono stati definiti “servizi essenziali” per il cittadino, a riprova che anche in tempi di crisi economica rappresentano un fattore irrinunciabile nella vita di tutti noi.

I musei costituiscono un presidio culturale, al pari delle biblioteche e degli archivi, una risorsa per le comunità locali, uno spazio di contatto e di confronto su tutti i problemi della contemporaneità, quindi un luogo di risorse resilienti. Questa relazione tra museo e società rappresenta il valore aggiunto del museo che negli ultimi anni ha cercato di rispondere ad un pubblico che ha modificato il proprio approccio alla cultura e le proprie aspettative. Sono cambiate le regole del consumo culturale e il pubblico vuole essere sempre più coinvolto come parte attiva, anche quando il museo, come negli ultimi mesi, non è aperto ed è necessario trovare altri modi di far accedere il pubblico.

In questo periodo di chiusure prolungate i musei hanno dato prova di resilienza, di saper reagire positivamente alla crisi e di trovare le risorse per mantenere il rapporto con il pubblico: si sono succedute iniziative on-line dalle visite in streaming con il direttore, come hanno fatto il Museo Egizio di Torino e il Museo Etrusco di Roma, conferenze, seminari e discussioni in streaming, laboratori per i più piccoli, racconti di artisti e mostre on-line – tutti modi per mantenere uno spazio di bellezza e di riflessione, con un riscontro di pubblico spesso sorprendente.

Già questi pochi esempi ci fanno comprendere che, anche da chiusi, i musei non si sono mai fermati: le persone che lavorano al loro interno hanno approfittato di questi mesi per produrre i diversi contenuti virtuali per i visitatori ma anche per ripensare il museo in previsione del momento della sua riapertura: pensare a nuove mostre, nuovi spazi da offrire ai visitatori, nuovi percorsi e nuovi modi di raccontare l’arte ai propri visitatori.

Ora che i musei hanno riaperto in gran parte delle regioni italiane (dal lunedì al venerdì, nelle regioni “gialle”) il pubblico è tornato ad affollarli, come dimostra il tutto esaurito degli Uffizi di Firenze e del Museo Egizio di Torino, a testimoniare che il legame con i visitatori non si è spezzato che tutti abbiamo “fame di cultura”, che questi spazi ci offrono qualcosa che in più di un semplice passatempo o il pretesto di una gita.

Il museo offre uno spazio di bellezza, un momento in cui possono essere affrontati argomenti che sono al di là della vita quotidiana. Andarci, anche e soprattutto da soli, ci regala del tempo con noi stessi, tempo prezioso sottratto al tempo dei doveri quotidiani che ci imbrigliano, è una piccola vacanza dal mondo distratto e rumoroso, da un quotidiano che soprattutto in questi tempi può risultare pesante da vivere.

Non bisogna essere profondi conoscitori d’arte o artisti per godere di una visita al museo – la fruizione artistica è un fattore che permette di dare spazio ai propri vissuti emotivi che altrimenti rischiano di comprimere l’individuo e di creare stanchezza psichica e fisica. Esporsi ad un’opera d’arte che ci piace invece restituisce spesso un senso di nutrimento, ci collega con la parte migliore di noi. A volte, il semplice contatto con l’arte e la bellezza possono non essere sufficienti per aiutare le persone a sviluppare risorse di resilienza, l’arte a volte ha bisogno di essere comunicato al fine di creare un collegamento tra il pubblico e l’arte, per mettere in contatto il pubblico con esso. Per questo i musei non si limitano ad aprire le porte ma mettono a disposizione dei visitatori guide, laboratori e strumenti per creare il contatto.

Le istituzioni culturali– e con loro gli artisti – stanno esplorando nuove vie: non contano più solo il museo e la mostra, ma l’attenzione è sempre più incentrata su come le persone vengono coinvolte nell’arte e come l’arte può influenzare le loro vite. Un esempio è il progetto dell’artista Marinella Senatore, We Rise by Lifting Others(Ci eleviamo sollevando gli altri), dal 3 dicembre 2020 al 7 febbraio 2021 a Palazzo Strozzi a Firenze, che prevede la partecipazione del pubblico a distanza e propone una nuova riflessione sull’idea di comunità, vicinanza e relazione in un’epoca in cui il concetto di distanziamento sociale sta condizionando la vita quotidiana di tutte le persone.

I fattori benefici dell’arte sono da tempo oggetto di studi scientifici: frequentare le arti contribuisce a migliorare le relazioni familiari e favorisce la diminuzione della produzione del cortisolo, l’ormone dello stress che è necessario alla nostra quotidianità ma che, se presente in quantità molto elevate, favorisce la depressione, oltre ad aumento di peso e di pressione arteriosa, conferma uno studio pubblicato il 4 giugno 2020 su Phenomena Journal, rivista internazionale di Psicopatologia, Neuroscienze e Psicoterapia.

Già Fëdor Dostoevskij aveva intuito quanto fosse importante far entrare la bellezza nelle nostre vite. Lui stesso, dopo la morte del figlioletto, si recava a visitare la Madonna Sistina di Raffaello e rimaneva ore ad osservarla per elaborare un dolore che altrimenti sarebbe stato impossibile da superare. Ma quante volte ciascuno di noi, contemplando un’opera d’arte, ha avvertito con nettezza che tensioni e preoccupazioni si stavano sciogliendo? Il senso di nutrimento, di pienezza che ci deriva dal contatto con l’arte e quindi la forza di resilienza che vi risiede è stato sintetizzato da Dostoevskij nel romanzo “L’idiota” con la frase: “La bellezza salverà il mondo”.