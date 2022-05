La bellezza di essere unici raccontata e illustrata da Cristiano Spinelli

Primo appuntamento della ventesima edizione di “Ti racconto un libro Infanzia” lunedì 30 maggio. Protagonisti gli alunni del secondo ciclo delle scuole primarie

Primo appuntamento di una lunga serie di incontri pensati per i più piccoli nell’ambito dell’iniziativa a cura dell’Unione Lettori Italiani e del Comune di Campobasso.

In un mondo votato alla globalizzazione e all’uniformità di pensiero e comportamenti, la diversità viene spesso vissuta con difficoltà e disagio. Ma è la natura stessa a suggerirci costantemente che la bellezza deriva proprio dalle differenze che ne costituiscono la forza oltre che il fascino inarrivabile. Una dimensione che nella sua straordinaria ricchezza include anche la fragilità dell’uomo. Sarà questo il tema del primo appuntamento della ventesima edizione di Ti racconto un libro Infanzia, il progetto parallelo dedicato ai più piccoli di Ti racconto un libro 2022 il laboratorio permanente sulla lettura e sulla narrazione – promosso e sostenuto dal Comune di Campobasso e realizzato dall’Unione Lettori Italiani, con la direzione artistica e organizzativa di Brunella Santoli e il patrocinio della Provincia di Campobasso.

Ad inaugurare la ventesima edizione ci penserà Cristiano Spinelli, artista a tutto tondo e un creativo d’eccellenza. Principalmente un pittore ma da anni un professionista nel design della comunicazione, esperto grafico, illustratore, paper engineer e scrittore.

Nella mattina di lunedì 30 maggio incontrerà gli alunni del secondo ciclo delle scuole primarie per presentare in anteprima il suo nuovo libro “Scarti finiti nel cestino”. Un libro che attraverso immagini e testi a tratti poetici affronta temi importanti come la diversità, l’unicità e l’inclusione.

Nel pomeriggio di lunedì 30 maggio, alle ore 16.30 nel Circolo sannitico di Campobasso, nell’ambito di Favole a merenda il seguitissimo appuntamento pomeridiano, l’autore proporrà ai piccoli lettori STORIE DI CARTA. In un immaginario studio di uno scrittore e illustratore di libri per l’infanzia, i bambini avranno l’occasione di assistere alla nascita di un bellissimo libro che, tra racconti, storie e immagini, affronta in modo poetico e accattivante il tema dell’unicità e della bellezza “degli sbagliati”.

Gli appuntamenti di Ti racconto un libro Infanzia riprenderanno a settembre con una fitta serie di imperdibili incontri pensati per i più piccoli.