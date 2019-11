La bellezza di Campobasso innevata come un vulcano in eruzione (VIDEO)

In attesa di vedere accese le luminarie natalizie che introducono all’inverno e alle sue feste, ci gustiamo la Campobasso innevata dello scorso anno filmata dal videomaker, Carmine Scarinci, come un vulcano in eruzione. Nonostate sia una città che, sorgendo a 700 metri sul livello del mare, ogni inverno fa puntualmente i conti con le precipitazioni nevose di abbondante intensità e con i relativi disagi per la circolazione di veicoli e pedoni, la coltre bianca riesce a regalare immagini e paesaggi mozzafiato come la collina Monforte che domina il centro abitato con i vicoli che da lì discendono e si snodano nel borgo antico, specie nelle ore serali quando si accendono le luci dei lampioni e il tempo sembra fermarsi in una vasta, atona solitudine.