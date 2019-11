La bellezza della lettura, al Boccardi-Tiberio l’iniziativa “Libriamoci”

REDAZIONE TERMOLI

Far scoprire ai più giovani la bellezza della lettura e il suo potere di coinvolgimento se fatta a voce alta, condivisa in un’esperienza corale: questo è lo spirito con cui Libriamoci, giunta alla sesta edizione. L’iniziativa, che prevede delle giornate di lettura nelle scuole è stata promossa dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca attraverso la Direzione Generale per lo Studente e dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo. E Termoli non poteva che rispondere presente. Sarà infatti l’istituto del Boccardi-Tiberio di Termoli il capofila di questa iniziativa che dal 14 al 16 novembre si trasformerà in un polo di lettura che coinvolgerà non solo gli alunni della stessa scuola ma anche altri 200 studenti circa provenienti dalle scuole di San Martino, Ururi, Portocannone e da altri istituti termolesi.