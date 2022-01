La bellezza del Natale nel mosaico di una chiesa del ‘900

Per la rubrica settimanale “Alesia ed i suoi compagni di viaggio”, il caro amico Enrico ci guida come sempre alla scoperta di un’altra interessante e particolare chiesa romana

All’inizio del XX secolo l’architettura di chiese era dominata dallo storicismo e cioè dalla tendenza ad imitare, anche in modo multiforme, gli stili delle epoche passate.

In Germania l’incontro tra il teologo Romano Guardini e l’architetto Rudolph Schwarz aveva portato, già prima del secondo conflitto mondiale, alla realizzazione di nuove chiese con schemi tipologici basati sull’attiva partecipazione dei fedeli alla liturgia; era stato abbandonato lo storicismo e Schwarz, alla “sincerità” costruttiva e funzionale delle chiese, aveva cominciato ad associare anche l’uso di nuovi materiali da costruzione.

In Italia, invece, l’abbandono degli stili storici e il recepimento delle novità avvenne più lentamente e prudentemente. Nel 1933 la Pontificia Commissione Centrale per l’Arte Sacra aveva diffuso il “Monito del Sommo Pontefice” nel quale Papa Pio XI, pur non condannando le novità, “le forme e i modi del tempo in cui l’artista opera” auspica, tuttavia, lo “sviluppo delle buone e venerabili tradizioni”.

In Italia, quindi, ciò che venne prodotto in quegli anni nell’arte sacra e in particolare nell’architettura delle chiese, oscilla tra tradizione e innovazione.

La chiesa della Natività di Nostro Signore Gesù Cristo in Roma non sfugge a questa dialettica e nel 1936 venne ideata dall’architetto Tullio Rossi con l’evidente intento di applicare ad un impianto architettonico di tipo tradizionale alcune espressioni e semplificazioni proprie del nuovo linguaggio architettonico che in quegli anni dalla Germania si andava diffondendo in Europa.

La facciata della chiesa – di poco arretrata rispetto alla strada – è in mattoni a vista ed è posta su di un basamento costituito da sei gradini in travertino.

Il fronte è tripartito ma i prospetti delle navatelle – costituiti da un semplice diaframma murario forato dalle porte laterali – sono arretrati e quasi scompaiono rispetto alla parte centrale della facciata. Questa parte, che definisce prospetticamente la navata principale, ha forma rettangolare, comprende un sobrio rosone ed è concluso in alto da un consistente fregio in travertino contenente l’iscrizione dedicatoria a rilievo. Non è una superficie pura, anzi, assume una spiccata connotazione plastica che la trasforma in un corpo a sé stante, il più importante dei volumi che costituiscono il complesso parrocchiale; ciò è evidente sul fronte – scavato dalla profonda arcata del portale e da due ampie scanalature verticali – e in modo più chiaro sul fianco, dove la facciata assume uno “spessore”, una propria consistenza volumetrica che la fa dialogare autonomamente con l’attigua torre campanaria. Nella lunetta del portale, un bassorilievo in marmo con l’Annunciazione di Maria introduce il tema della Natività creando una relazione narrativa tra la facciata e l’abside.

L’interno, a tre navate, è caratterizzato da una estrema semplicità delle forme: nessun tipo di decorativismo, nessun tipo di strutturalismo, ma una chiara esposizione di un metodo costruttivo tradizionale caratterizzato dall’uso di materiali poveri; uso dovuto non solo alla innegabile esigenza di economia richiesta dalla committenza ma, anche e soprattutto, ad una precisa scelta linguistica.

La parte iniziale della navata di centro è delimitata da una grande e profonda arcata a tutto sesto che sostiene il corpo centrale della facciata e racchiude al proprio interno le canne d’organo poste sopra il portale principale. Questa arcata insieme all’arco trionfale – che dalla parte opposta della navata introduce all’abside – definisce un’aula di forma rettangolare le cui pareti perimetrali sono scandite, per tutta l’altezza, da pilastri; raggiungendo il soffitto questi pilastri si dilatano in un capitello stilizzato e fanno da appoggio alle doppie capriate in legno che sostengono la copertura della navata centrale. Questa è conclusa da un’ampia abside semicircolare priva di aperture.

In questo contesto architettonico volutamente semplice, un grande, luminoso mosaico che raffigura la Natività ricopre l’intera abside e diviene l’opera d’arte che definisce lo spazio della chiesa e lo qualifica.

Il mosaico, realizzato nel 1954 dal maestro mosaicista Franco D’Urso su disegno della pittrice Gilda Nagni è, con tutta probabilità, la più grande rappresentazione musiva della Natività presente in una chiesa di Roma. Per raccontare gli episodi evangelici che riferiscono della nascita di Gesù i due artisti utilizzano figurazioni e tecnica d’ispirazione bizantina, ma gli antichi discorsi vengono ripresi con un gusto e un linguaggio moderni e come nell’architettura della chiesa, anche in questo mosaico tradizione e innovazione si fondono.

Le figure sono bizantine ma il fondo chiaro, i colori, la disposizione nello spazio degli eventi, manifestano una sensibilità novecentesca che si palesa anche nell’interpretazione dei testi evangelici che narrano della nascita di Gesù enunciandone il destino e la missione.

Il cuore del racconto è costituito dalla rappresentazione della Sacra Famiglia posta davanti alla grotta. L’oscurità della caverna è l’oscurità del mondo e sta lì a ricordare che il Salvatore, avvolto in bianche fasce e raggiante di luce divina, è venuto “per illuminare coloro che stanno nelle tenebre” (Luca 1.79). Nel Natale di Gesù, tuttavia, si manifesta anche il mistero della Pasqua. Le braccia aperte del Bambino e il legno della mangiatoia che si scorge sotto il panno bianco, evocano la croce ma il dischiuso, candido lenzuolo sostenuto da Maria simboleggia Cristo liberato dal sudario e risorto: al centro della fede cristiana ci sono l’Incarnazione, la Morte e la Risurrezione di Gesù.

La figura di Maria, in ginocchio dietro il bambino, non esprime affettività ma sta lì a presentare questi misteri della fede. Le sue vesti bianche, insieme al candido lenzuolo, contornano il Bambino e alludono alla nascita verginale.

Giuseppe, in posizione eretta vestito di verde con un lungo mantello che lascia ricadere sul braccio sinistro è un discendente di Davide (Matteo 1.17) e con il prestigio che gli deriva dalla sua nobile stirpe testimonia la castità di Maria e la divinità del Bambino. Con atteggiamento fiero, sottolineato dalla mano sinistra posta sulla cintura, simbolo di appartenenza esclusiva e vincolante, annuncia che egli è anche custode e protettore delle sante creature che Dio gli ha affidato.

Sopra la grotta della Natività un gruppo di Serafini, gli angeli più vicini a Dio, lodano il Padre che si manifesta nelle due mani aperte da cui emana lo Spirito Santo in forma di colomba. Da questa un fascio di raggi d’oro si allarga fino a investire tutta la Sacra Famiglia producendo un alone di stelle dorate che illuminano la scena della Natività al centro della quale il Bambino – che benedice con le tre dita della mano destra alzate e le due abbassate – ricorda il dogma trinitario e le sue due nature, quella divina e quella umana.

Nella parte destra del mosaico vengono illustrati gli episodi che fanno da “cornice” al fatto centrale della Natività ripresi dal Vangelo di Luca; a sinistra, invece, quelli narrati da Matteo.

A destra in alto è collocata la scena dei pastori cui l’angelo annuncia la nascita del Salvatore, mentre in basso, più vicina alla grotta, c’è l’adorazione dei pastori. Nella prima quegli uomini, che per il loro lavoro venivano considerati impuri e ai gradini più bassi della stima sociale e religiosa, vengono come trasfigurati e le loro vesti divengono candide come quelle dell’angelo che li illumina col suo fulgore; nella seconda scena i pastori, in piedi davanti al Bambino, sono vestiti e calzati dignitosamente al pari degli altri personaggi del mosaico. Il significato è evidente: la nascita del Salvatore – che a loro, ultimi, è stata annunciata per primi – conferisce a questi uomini immediata dignità: di fronte a Dio sono uguali agli altri anzi, sono i prediletti. Il bastone e l’agnello che il primo pastore reca con sé simboleggiano che quel Bambino sarà la guida di Israele ma anche che sarà sacrificato e così come l’agnello preannuncia il sacrificio, il caprone nero dietro ai pastori, predice le tentazioni cui il Messia sarà sottoposto nel deserto.

In alto a sinistra ci sono gli astrologi – di cui narra Matteo – e la stella che segnala la nascita del re dei giudei. Questi saggi, stranieri e pagani, sono illuminati dal profeta Michea che mostrandogli le Sacre Scritture indica Betleem come luogo da cui “uscirà” il Re. A loro l’annuncio della nascita non viene fatto da un angelo, come per i pastori, ma dal sorgere di una stella che li condurrà in Giudea.

Nella scena in basso anche questi personaggi solenni sono in piedi, con i loro doni, al cospetto del Bambino Gesù. Sono coronati ma la loro postura, le loro vesti e i loro calzari sono simili a quelli dei pastori: evidentemente davanti a Dio tutti gli uomini hanno eguale dignità.

Sono stranieri e pagani ma, come i pastori, sono lì prima dei potenti e dei sacerdoti di Israele perché Gesù è nato per tutti, a partire dagli ultimi.

L’artista conclude solennemente, in latino, il suo racconto riportando due versetti tratti dal prologo del Vangelo di Giovanni:

“In principio era la Parola, la parola era presso Dio e la parola era Dio”

“la Parola si è fatta uomo e ha posto la sua dimora presso di noi.”

La nascita di Gesù – la Parola – è un evento che ha origine in Dio ma si manifesta e accade nella storia, nella nostra storia.

Enrico Carlone

NOTA BIOGRAFICA

*Enrico Carlone, architetto libero professionista con studio in Roma, esercita la propria attività nell’ambito della progettazione, del restauro e della consulenza. Appassionato di storia dell’arte e di storia dell’architettura predilige le tematiche inerenti l’architettura di chiese. In collaborazione con altri professionisti ha partecipato a concorsi nazionali di progettazione e ha svolto studi e ricerche riguardanti alcune chiese di Roma. Ha tenuto seminari conferenze sul rapporto tra architettura e liturgia.