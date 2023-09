La bellezza del Molise in autunno da vivere con la carta turistica AMS Card

Scaricabile sul sito amscard.it, offre sconti e vantaggi a chi visita l’Alto Medio Sannio, l’area interna più affascinante della Regione. Il video spot che promuove l’innovativo progetto di turismo integrato

L’estate sta finendo ma non la voglia di vivere al meglio le bellezze del Molise. L’autunno è infatti il periodo ideale per godere delle meraviglie dell’Alto Medio Sannio, l’area interna del Molise che abbraccia 33 comuni tra Agnone, Frosolone e Trivento. Un territorio che, tra archeologia, cultura, arte, borghi, enogastronomia, natura e avventura, è in grado di regalare emozioni davvero uniche. E grazie alla carta turistica AMS Card, gratuita e facile da scaricare dal sito www.amscard.it, è possibile farlo usufruendo di una serie di sconti e vantaggi, sui musei e luoghi da visitare, ristoranti, prodotti tipici e di artigianato, esperienze da vivere.

L’iniziativa punta a fare rete, a rafforzare il sistema turistico sul territorio e mira a garantire ai visitatori i migliori servizi possibili, creando così un circuito virtuoso che valorizza attività culturali, commerciali e artigianali locali.

AMS Card è completamente gratuita e viene promossa anche attraverso uno spot TV trasmesso in questi giorni sul web e sui media.

Per maggiori informazioni: https://www.amscard.it