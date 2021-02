La bella notizia: “Zia Giulia”, 100 anni, sconfigge il Coronavirus

Sconfigge il Covid e guarisce: la bella notizia arriva da Colle D’Anchise, caratteristico borgo dell’area matesina. A darne notizia l’amministrazione comunale di Colle D’Anchise attraverso un post sui social: «In questo periodo così complicato e spesso fatto solo di notizie poco piacevoli…. sono lieto- scrive il sindaco – di condividere con voi una notizia meravigliosa… la guarigione della “nostra” zia Giulia…che all’età di 100 anni ha sconfitto il coronavirus. Un grande segno di fiducia per tutta la comunità, e soprattutto un lieto evento che in questo momento particolarmente dedicato, deve essere un incoraggiamento e un augurio a per tutti coloro che combattono con questa malattia».