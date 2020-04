La beffa: licenziati alla vigilia della Festa dei Lavoratori

In tre si chiamano Giuseppe, poi ci sono Anna e Umberto. Sono i cinque giovani molisani che da domani, 1 Maggio (Festa dei Lavoratori), si ritroveranno senza lavoro. Ormai ex dipendenti di Poste Italiane a Termoli con funzioni CTD (sono portalettere), assunti con contratto a termine rinnovato ogni tre mesi. Storie di lavoro e di lavoratori che in tempo di Covid ci devono indurre almeno a una riflessione. Tutto legale, tutto nella norma eppure qualcuno fra loro ci dice:



«L’azienda non solo sta continuando a lavorare ma ha incrementato la propria attività, anche a seguito dell’emergenza sanitaria. I contratti di somministrazione a termine che raggiungessero i 12 mesi devono scadere?



L’azienda in un caso simile può valutare l’utilizzo della causale prevista dal Decreto Dignità (art. 19 ss. D.Lgs. n. 81/2015) e riferibile sia a esigenze temporanee e oggettive, estranee all’ordinaria attività (lett a), sia a esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili dell’attività ordinaria (lett. b): ovvero emergenza COVID – 19.



Una simile causale potrebbe essere utilizzata sia nel caso sia necessario stipulare nuovi contratti di somministrazione, sia in caso di proroga, fino alla durata dell’emergenza sanitaria e in ogni caso per far fronte alle situazioni conseguenti all’impatto del Covid-19».



E noi? Cosa diciamo? Cosa facciamo? A Poste Italiane l’ardua sentenza!