La Befana “plana” in piazza Municipio, ed è subito magia e divertimento

Grande successo per la manifestazione che ha visto protagonisti i vigili del fuoco che hanno regalato caramelle e sorrisi ai bambini di Campobasso

Al suo “atterraggio” in piazza Municipio è stata letteralmente circondata dai tantissimi bambini che l’hanno attesa per tutta la mattinata nonostante il freddo e un clima decisamente invernale. Anche a Campobasso si è rinnovato il rito dell’arrivo della Befana dei Vigili del Fuoco. Si tratta indubbiamente di una delle manifestazioni più amate non solo dai bambini ma anche dagli adulti. La Befana ha “volato” dal Municipio fino a planare sulla piazza regalando caramelle ai bambini e rendendosi disponibile a scattare foto e regalare sorrisi.