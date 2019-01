La Befana arriva in piazza Monumento con i Vigili del Fuoco: appuntamento al 6 gennaio a Termoli

TERMOLI. Arriverà im piazza Monumento intorno alle 12 circa lanciando caramelle per grandi e piccini. Dopo il grande successo dello scorso anno quest’anno si replica con la Befana dei Vigili del Fuoco in piazza Monumento a Termoli. Questo pomeriggio la presentazione dell’evento in conferenza stampa al comune di Termoli. L’evento, che lo scorso anno ha attirato tantissime persone, sarà riproposto domenica 6 gennaio e in caso di maltempo verrà rinviato a domenica 13 gennaio.