La battaglia contro la criminalità si vince anche con l’aiuto dei cittadini

Carabinieri sulle tracce dei malviventi di Cercemaggiore. A Termoli recuperata auto rubata e arrestato il ladro in tempo record.

REDAZIONE

Conferenza stampa ricca quella che si è tenuta questa mattina, 23 novembre, presso la Caserma Testa. A parlare è stato il Colonnello Emanuele Gaeta, Comandante provinciale dei Carabinieri. Tra i punti salienti della conferenza c’è stato il bilancio delle attività in merito a furti e truffe nel 2019. Ebbene nell’intera provincia di Campobasso si è assistito alla diminuzione del 20 per cento di questi reati. Segno che i controlli capillari disposti dallo stesso comandante Gaeta hanno ottenuto l’effetto voluto. Ci si è poi concentrati su uno degli ultimi episodi di cronaca avvenuto a Cercemaggiore dove uno o più banditi si sono introdotti in un’abitazione imbattendosi nel proprietario, colpendolo alla nuca con il calcio di una pistola. Su questa vicenda i Carabinieri hanno a disposizione diversi elementi che potrebbero portare all’individuazione di questi pericolosi criminali. Ma l’appello che il Comandante Gaeta ha voluto lanciare ai cittadini prendendo spunto da quest’ultimo episodio è che bisogna collaborare con le forze dell’ordine quando si nota un qualsivoglia strano movimento. E la tempestività nel chiamare le forze dell’ordine potrebbe essere risolutiva proprio comme avvenuto ieri sera a Termoli dove un cittadino ha chiamato immediatamente i Carabinieri dopo essersi accorto del furto della propria auto. Il provvidenziale intervento dei militari dell’arma ha permesso di rintracciare il ladro ancor prima che si potesse allontanare.

L’INTERVISTA AL COLONNELLO GAETA E IL BILANCIO DELLE ULTIMISSIME ATTIVITA’ CONDOTTE IN PROVINCIA