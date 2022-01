La Basilica di San Miniato al Monte a Firenze, progetto iconografico e disegno teologico

Alesia e i suoi compagni di viaggio ospitano sempre con piacere il contributo interessante dell’amico architetto Giorgio Elio Pappagallo

di Giorgio Elio Pappagallo*

La decorazione marmorea di san Miniato ha evidenti radici nella tradizione classica e tardo antica dei sectilia, da cui riceve le soluzioni tecniche e, in certo qual modo, anche i motivi figurativi. Con il termine sectile si fa riferimento generalmente all’accostamento di sagome di pietra, crustae, di colore e materiale diverso, al fine di realizzare una figurazione policromica a motivi prevalentemente geometrici. Teniamo conto che tale eredità non è stata quasi mai diretta ma sempre mediata dalla cultura bizantina e islamica. Se pensiamo ai pavimenti a schema unitario, ove l’opus è ottenuto dalla stesura di lastre di bordura che occupano l’intero ambiente, seguendone lo sviluppo architettonico, talora anche in alzato, troveremo precise analogie con le cornici che bordano le membrature architettoniche di S. Miniato. Lo stesso gusto per gli inserti a disegno chiuso (emblemata), semplice o complesso, realizzati con formelle singole di opus sectile, è ripreso ampiamente nei riquadri della nostra facciata. Il risultato, tenendo conto conto della coeva produzione architettonica, è l’assenza pressoché generale del rilevato architettonico. Con poche eccezioni, le partiture architettoniche non sono giustapposte su piani diversi ma ridotte in superficie cosicché gli effetti d’ombra sono assenti o notevolmente attenuati.

La rispondenza a valori coloristici e luminosi si fa addirittura completa nell’ultimo ordine della facciata. Qui l’uso della decorazione bicromica non serve più a sottolineare le membrature portanti ma assume interamente una funzione illusiva, a suggerire la processione di piccole archeggiature. Lo spazio “dipinto” si sostituisce a quello reale. La riduzione al piano dei valori materici e plastici viene estesa indifferentemente anche ai motivi decorativi e di semplice ornato. L’esistenza di pochi elementi scultorei non riesce a temperare in alcun modo questo effetto di appiattimento. Cosi pure gli elementi che sfondono effettivamente il piano materico, accessi, rosoni, non producono in alcun modo l’effetto di penetrazione e di apertura della cortina muraria. Anzi la loro funzione viene nascosta e dissimulata dal ritmo delle partizioni geometriche o da quello invariabile dei motivi decorativi. Unica eccezione è la finestra centrale, singolarmente caratterizzata non soltanto per la collocazione ma anche per gli effetti chiaroscurali prodotti dal rilievo della trabeazione e dalle colonne avanzate. Non a caso l’inserimento di questa finestra è sentito come una anomalia, una nota dissonante nella complessa ma equilibrata polifonia della facciata.

Solitamente, anche quando si rivestivano le facciate romaniche di marmi policromi, accentuando per questo gli effetti coloristici e luminosi a scapito degli effetti chiaroscurali, non si rinunciava quasi mai ad affidare al rilevato scultoreo la narrazione figurativa di temi cristologici o biblici. Restavano comunque episodi isolati, singolarmente significativi, ma non relazionati in un programma iconografico. In San Miniato invece anche il tema narrativo, prerogativa quasi esclusiva della scultura in pietra, più raramente del mosaico, è svolto per la prima volta, sul frontone di facciata, dall’intarsio marmoreo. Nelle formelle dell’ultimo ordine di facciata come nel pavimento marmoreo interno (di questo parleremo in un prossimo articolo) i motivi figurativi non sono più semplici riempimenti decorativi degli spazi parietali e pavimentali, ma momenti esplicativi di un programma teologico iconografico, quello della resurrezione e della rinascita nella vita eterna, coerentemente spiegato ad ammonimento del fedele. Al posto della plastica espressiva degli scultori romanici, impressa sulle pietre delle facciate, dei portali, delle lunette e dei capitelli, si sostituisce qui la lucida trasparenza delle tarsie marmoree. In San Miniato dunque si arriva ad una intima coerenza, sul piano della congruenza formale e dei mezzi espressivi, tra architettura, decorazione e messaggio cristiano.

Il riquadro centrale del timpano di facciata, a motivi vegetali e antropomorfi, acquista un significato simbolico sempre più preciso ed evidente via via che scopriamo le relazioni e le corrispondenze con le formelle laterali. La raffigurazione della scena centrale è quella della coppia, uomo donna, che vive sull’albero della vita nutrendosi dei frutti del Signore (pesci = Cristo). Soltanto se l’uomo non si allontana dall’albero della Vita e si nutre dei suoi frutti oltrepasserà la soglia del Paradiso. I leoni e i grifoni contrapposti hanno una posizione laterale rispetto alla coppia dei fedeli ispirati dal Signore. Tale posizione mette bene in risalto il ruolo simbolico di questi mostri, come testimoni estremi del processo di salvazione vita-morte. I tralci fioriti che li avviluppano escono dalle radici dell’albero divino e testimoniano la rinascita nella vita eterna. La stessa terminazione a foglia delle code dei leoni e dei grifoni, assume il significato particolare di rinnovamento e vita. Solitamente l’iconografia dell’albero sacro è quella di un tronco fiorito che si erge verticalmente lungo l’asse centrale della scena dividendo specularmente le figure animali rampanti. In questa versione lo ritroviamo infatti all’interno della basilica, nelle piccole formelle del pavimento marmoreo. Sul timpano invece l’albero sacro non compare sull’asse di simmetria delle formelle centrali. In ciascuna delle metà speculari in cui si dividono i riquadri marmorei, l’albero dell’Eden ha proprie radici da cui si ergono sinuosi i rami fioriti. Esso si sdoppia a rappresentare l’albero della conoscenza e quello della vita: il primo conseguenza del dramma originario, il secondo a significare il Paradiso. I mostri, guardiani delle frontiere divine, accolgono dunque nel giardino dell’Eden i giusti che si mostrano con animo puro, nutrito dalle parole di Cristo (pesce).

Nel tema specifico della resurrezione, è costante nell’arte romanica e gotica l’associazione della figura del leone e del grifone. Ma non è soltanto l’originario significato di custodi o guardiani del sacro che li associa nella iconografia cristiana; esiste tra le due figure una più complessa relazione di significati simbolici. Solitamente il tema della rigenerazione e della resurrezione dell’uomo veniva rappresentato attraverso il doppio ruolo iconografico del leone, come mostro che inghiotte e che restituisce dalle fauci il fedele. La comprensione dei due momenti del processo, morte e resurrezione, veniva in questo caso facilitata dalla presenza della figura umana, in atto di essere fagocitata e poi sputata dal mostro. Ma in assenza dell’attributo umano, la chiarezza del messaggio cristiano, del processo di salvazione, a partire dalla morte fino alla rinascita, viene affidata, come nel nostro caso, a due diverse raffigurazioni zoomorfe, il leone e il grifone, ciascuna portatrice di uno specifico e inequivocabile messaggio simbolico. Il leone e il grifone rappresentano, allorché associati, i due momenti fondamentali del processo di salvezza: il leone, la morte; il grifone, la rinascita e la rigenerazione. Non è dunque un caso che le raffigurazioni del leone e del grifone si trovino frequentemente nelle decorazioni dei fonti battesimali poiché in questi è associata l’idea di salvazione e rigenerazione. Il serpente drago, raffigurato nelle formelle laterali del timpano, testimonia invece la tentazione del peccato che l’uomo deve vincere se vuole guadagnare il Paradiso. Esso staziona sotto l’albero sacro (i tralci floreali), pronto a ghermire chi se ne allontana. Ma l’uomo che si nutre del verbo divino (i pesci) si innalza nel processo di salvazione (l’uomo e la donna come rami crescono dalle radici dell’albero divino) e nulla ha da temere dal diavolo tentatore (drago).

Nella sommità del timpano troviamo la croce del Cristo con tre lampade per ogni lato. La croce sembra assumere una doppia valenza simbolica; in quanto posta in asse con la formella della coppia di fedeli, essa è premio e consolazione finale del processo di salvazione; in quanto centro delle sei lampade, essa raffigura il sole-Cristo che illumina l’Universo. Contrariamente alla consueta iconografia cristiana, i candelieri alla sommità del timpano sono sei anzichè sette. Non trovando ragione per tale riduzione, sono state avanzate varie ipotesi: ragioni di simmetria che hanno prevalso all’origine sulla verità della tradizione storica; maldestri restauri che hanno cancellato uno dei candelieri ai lati della croce. Ma le tarsie marmoree risultano originarie e non manomesse da interventi di restauro. Non ci sentiamo per questo di accreditare queste tesi. Del candeliere ebraico Giuseppe Flavio dice: “Gli erano stati dati tanti bracci quanti pianeti si contano con il sole“. Teniamo conto che per la cultura astrologica medievale sette erano i pianeti, e tra questi il sole (il sole-Cristo) occupava la posizione centrale. Nel nostro caso, dunque, la raffigurazione della Croce, il più evocativo e universale dei simboli cristiani, ha sostituito quella del candeliere centrale.

Agli angoli estremi del timpano, due figure umane, vestite con tunica e calzari, alzano le braccia quasi a sostenere il peso della trabeazione soprastante. Se pensiamo al tema simbolico sviluppato nei riquadri centrali del terzo ordine, il processo, cioè, di salvazione dell’uomo giusto attraverso la morte e la rinascita, si fa più chiara la chiave iconografica dei due personaggi. Scrive San Gregorio Magno ”attraverso la contemplazione per la quale siamo elevati al di sopra di noi stessi, noi siamo trasportati nelle atmosfere”. Nel Salmo 63, v.9, leggiamo: “Così ti benedirò per tutta la mia vita, nel tuo nome alzerò le mie mani”. Figure dunque che testimoniano l’ascensione dell’uomo in preghiera (le braccia sollevate come gli oranti) al di sopra di se stesso e delle cose naturali.

NOTA BIOGRAFICHE

*Giorgio Elio Pappagallo, è stato architetto direttore coordinatore della Soprintendenza per i Beni Architettonici di Firenze. Ha progettato e diretto, tra molti altri, il restauro della Basilica di san Miniato al Monte, del Kaffehaus nel giardino di Boboli, del convento della Maddalena a Fiesole, della pieve di S. Leolino e di quella di Miransù a Rignano sull’Arno, del complesso di S. Lorenzo a Pistoia e della sala del cenacolo nella badia vallombrosana di Passignano; ha diretto a Firenze le indagini archeologiche nella ex chiesa di san Pier Scheraggio, in piazza Castellani e nell’edificio della Magliabechiana; è stato direttore dei lavori e coordinatore nel cantiere dei Nuovi Uffizi (2004-2010); ha redatto e diretto il progetto del nuovo archivio di Stato nel complesso ex carceri dei domenicani a Livorno; è autore di articoli e pubblicazioni tra cui Il progetto di restauro, in San Leonino a Rignano (2000); I marmi di san Miniato al Monte (2003); San Lorenzo a Pistoia, origini e storia di un convento agostiniano (2004); La fabbrica degli Uffizi, indagini e ritrovamenti (2011).