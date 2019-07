La Barba ancora con i Lupi

Nella scorsa stagione è stato uno degli elementi di maggiore valore, lottando in ogni partita per i nostri colori. Per il giovane difensore Edoardo La Barba, classe 1999, arriva la riconferma nei i Lupi. Dal suo arrivo nel mercato di dicembre ha disputato egregiamente tutto il girone di ritorno, la stagione la cominciò a Notaresco sotto la guida di mister Cudini il quale a Campobasso ritrova un under dalle importanti qualità tecniche. “Sono contentissimo di poter rimanere in questa piazza ambiziosa – le parole di La Barba – quest’anno sarà un anno importante, vogliamo fare un grandissimo campionato. Noi siamo carichi”.