La bandiera della pace esposta sul Municipio di Vinchiaturo

Il sindaco Valente: “Gesto simbolico ma di condanna decisa per una guerra fratricida ed atroce”

“Credo di interpretare il sentimento della cittadinanza con la decisione di esporre la bandiera della pace sulla facciata del nostro Municipio”.

E’ quanto ha scritto su Facebook il sindaco di Vinchiaturo, Luigi Valente.

“Un gesto simbolico, ma di condanna decisa per una guerra fratricida ed atroce, come tutte le guerre.Nel 2022 si resta davvero attoniti nel dover constatare che l’Europa e l’Occidente non hanno concrete possibilità di evitare sofferenze e tragedie, nemmeno alle porte del vecchio continente.

Mi auguro che oltre ai gesti di solidarietà verso gli ucraini e di condanna per la folle decisione di Putin, comunque importanti, si possa fare qualcosa di concreto e presto”.