La banda del drone colpisce ancora: altre case svaligiate

Proseguono i colpi nella Valle del Volturno. I cittadini: «C’è un apparecchio che ci osserva dall’alto»

FORNELLI. È diventato un vero e proprio caso che spetterà agli investigatori risolvere. Dovranno capire se ci sia o meno un nesso tra il drone che da qualche giorno si aggira su Fornelli e i colpi messi a segno in paese. Gli ultimi, in ordine di tempo, ieri pomeriggio, domenica 17 novembre, avvenuti in pieno centro abitato. Due gli appartamenti “visitati” dai ladri, in uno dei quali i malviventi sarebbero riusciti a portare via anche una ingente quantità d’oro e oggetti preziosi. L’episodio è stato denunciato alle forze dell’ordine. I residenti della zona hanno seegnalato un via vai di auto sospette e, soprattutto, la presenza di quel drone che da qualche tempo “veglia” sul paese. L’apparecchio sarebbe stato utilizzato anche per un altro colpo messo a segno la scorsa settimana in località bivio di Fornelli. Ma la rumorosa presenza non è passata inosservata anche in altri centri della Valle del Volturno.