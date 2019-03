La “banda del buco” colpisce ancora: ripulita la farmacia in via Calabria

CAMPOBASSO

Hanno colpito ancora. Questa notte in via Calabria. Presa d’assalto la Farmacia Molise, punto di riferimento nel quartiere, dalla quale sono stati sottratti una grande quantità di farmaci.

Solito modus operandi: la via d’accesso uno squarcio – questa volta creato all’interno di un intercapedine – nella parete al lato del locale per accedere e rubare. Stamane le farmaciste una volta aperto l’esercizio hanno trovato i locali messi a soqquadro e numerosi farmaci mancanti. Nelle foto sono evidenti i calcinacci derivanti dallo squarcio effettuato nel muro e ora coperto da una piastra di metallo. Da quanto si apprende i ladri avrebbero agito di notte e a mascherare i rumori nell’effettuare il grosso foro, con molta probabilità, il forte vento che ha contribuito a creare trambusto e a non destare nessun sospetto nei residenti nel quartiere.

Non è la prima volta che la “banda del buco” – così soprannominata per la loro firma – colpisce nella zona. L’ultimo assalto al Tabacchi di via Puglia nel novembre scorso (leggi l’articolo qui) dove i furfanti fingendosi operai hanno potuto agire indisturbati creando il buco qualche giorno prima sempre nella parete al lato dell’esercizio. Mentre per il colpo portato a segno nella farmacia non hanno perso tempo, creando il foro e rubando tutto nel giro di una notte. Ad aiutare le forze dell’ordine nelle indagini, sicuramente, le immagini delle telecamere interne ed esterne del sistema di videosorveglianza della farmacia ora al vaglio degli inquirenti. La farmacia, quando era a gestione comunale, era stata già oggetto di furti. Preoccupati i residenti e i gestori degli altri esercizi commerciali presenti nel quartiere dall’eventualità di nuovi assalti.