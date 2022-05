La band molisana ‘Sound Zero’ arriva in finale a Iband: “Felicissimi di questo traguardo”

I ‘Sound zero’ la band Molisana di Portocannone in finale nel programma Mediaset IBAND, in anteprima gratuitamente su Mediaset Infinity. I ragazzi dopo aver superato tutte le fasi del talent, sfidando un centinaio (ed oltre) di band da tutta Italia (e non solo), hanno concluso la loro incredibile avventura nelle “battles”. I sound zero hanno proposto un loro inedito “Anyway” e sono stati apprezzati ancora una volta dai giudici Fiordaliso, Marco Carta e Jimmy Sax. Non sono riusciti a strappare la vittoria ma ci sono andati vicinissimi.

“Siamo felici comunque di questo fantastico traguardo, un punto di partenza per la nostra carriera musicale e puntiamo a fare sempre meglio” queste le parole del leader Joe (Gioacchino Occhionero). Quindi continuate a seguirli sulle loro pagine social per restare sempre aggiornati sulle loro date live e su tutte le news su di loro… #stayrock

Ricordiamo che la band è composta da ragazzi tutti MOLISANI:

Gioacchino Occhionero(Joe)-voce

Dino Petrucci (Mystic)-batteria

Mattia Fratangelo (Matt)-chitarra

Rodrigo Galasso (Ghigo)- basso