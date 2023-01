La ballerina e coreografa Elena D’Amario nel cast della fiction “Che Dio ci aiuti”

La professionista di origini termolesi è tra le attrici della settima edizione della fiction di Rai Uno

Nuova esperienza professionale per Elena D’Amario, ballerina e coreografa le cui radici portano dritte a Termoli, che entra a far parte del cast di “Che Dio ci aiuti”, la fiction di Rai 1 che tornerà in onda questa sera, giovedì 12 gennaio.

Il ruolo che la D’Amario interpreterà è quello di Luisa Monachini. Ad annunciare l’ingresso dell’artista francavillese è la pagina Facebook ufficiale della fiction con un post ed un video in cui è proprio la ballerina a presentarsi ai telespettatori.

Una new entry davvero speciale: Elena D’Amario, ballerina professionista e coreografa, sarà con noi in questa stagione! Interpreterà Luisa Monachini, ma non possiamo dirvi altro!

Video pagina facebook “Che dio ci aiuti”