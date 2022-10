La Amerigo Vespucci si illumina con il tricolore per rendere omaggio alle Isole Tremiti (LE FOTO)

Un omaggio alle Isole Tremiti da parte della nave più bella del mondo. La Amerigo Vespucci, la storica nave della marina italiana, ha fatto tappa nella serata di ieri a largo delle Diomedee. Illuminata con il tricolore ha sostato in mare per farsi ammirare e illuminare in maniera speciale la notte dell’arcipelago che si trova a largo della costa termolese.

Si tratta di un passaggio particolare, che mai era avvenuto nella storia delle Isole Tremiti, e che è stato riportato dalla pagina Facebook Riserva Marina Isole Tremiti negli scatti di Adelmo Sorci.

L’Amerigo Vespucci venne progettata dal foggiano Francesco Rotundi ed è una delle navi più conosciute del mondo nonché nave scuola e unità più anziana in servizio nella Marina Militare interamente costruita e allestita presso il Regio Cantiere Navale di Castellamare di Stabia. Impostato lo scafo il 12 maggio 1930, è stata varata il 22 febbraio 1931; madrina del varo è stata la signora Elena Cerio.

Il motto della nave è “Non chi comincia ma quel che persevera”, assegnato nel 1978; originariamente il motto era “Per la Patria e per il Re”, già appartenuto al precedente Amerigo Vespucci, sostituito una prima volta, dopo il secondo conflitto mondiale, con “Saldi nella furia dei venti e degli eventi”, infine con quello attuale.

Dal punto di vista tecnico-costruttivo l’Amerigo Vespucci è una Nave a Vela con motore; dal punto di vista dell’attrezzatura velica è “armata a Nave”, quindi con tre alberi verticali, trinchetto, maestra e mezzana, tutti dotati di pennoni e vele quadre, più il bompresso sporgente a prora, a tutti gli effetti un quarto albero. L’unità è inoltre fornita di vele di taglio: i fiocchi, a prora, fra il bompresso e il trinchetto, gli stralli, fra trinchetto e maestra e fra maestra e mezzana, e la randa, dotata di boma e picco, sulla mezzana.