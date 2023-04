La ’86Cento’ torna al Savoia con “La Sciorta”, stasera e domani la commedia

Doppio appuntamento a Campobasso con la compagnia amatoriale di teatro dell’Associazione pro Crociati e Trinitari. Direzione e adattamento di Patrizia Civerra

S’intitola “La Sciorta” la commedia, in due atti, che sarà portata in scena da “86Cento – compagnia amatoriale di teatro”, gruppo dell’Associazione pro Crociati e Triniari per le Rievocazioni Storiche Molisane.

Due date: mercoledì 26 e giovedì 27 aprile al Teatro Savoia di Campobasso, con inizio alle 20:30.

La commedia è diretta e adattata dalla nota attrice del capoluogo molisano Patrizia Civerra, da sempre presente e attiva nel mondo del teatro e, in particolar modo, delle commedie in vernacolo campobassano.

Uno spettacolo il cui protagonista è un uomo, Clemente De Vincenzo, che trascorre le sue giornate dipingendo tele, alle quali nessuno sembra essere interessato.

Tra questi anche la moglie Margherita che, puntualmente, mette in atto diversi espedienti per mandare avanti la famiglia, piuttosto sui generis.

All’interno dell’abitazione della famiglia si susseguono diversi eventi che – complici anche alcune offerte per l’acquisto di uno dei suoi quadri – portano il povero pittore a credere nella speranza di poter, finalmente, saldare i suoi debiti.

Tale vicenda, scatena numerose situazioni comiche – ricche di sorprese ma anche equivoci – che inducono alla riflessione di tematiche strettamente attuali che toccano il punto di vista sociale, umano ed esistenziale.

A salire sul palco un cast tutto campobassano, con tanti volti conosciuti ma anche tante novità.

Nonostante le numerose richieste, sono ancora disponibili alcuni biglietti per lo spettacolo, con possibilità di acquisto in prevendita il martedì e il giovedì – dalle ore 19 alle ore 20:30 – nella sede dell’Associazione pro Crociati e Trinitari in Piazza Gabriele Pepe, 30 a Campobasso.

Inoltre, sarà possibile acquistare i biglietti anche la sera stessa dello spettacolo, al botteghino del Teatro.