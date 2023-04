La 40^ Sagra della Frittata di Montaquila rinviata al 27 e 28 maggio causa maltempo

L’Associazione Montis Aquilis comunica che, purtroppo, a causa delle sfavorevoli condizioni meteorologiche previste, che comprometterebbero la buona riuscita dell’evento, la 40^ Sagra della Frittata di Montaquila prevista inizialmente per domenica 30 aprile e lunedì 1° maggio è RINVIATA al weekend del 27 e 28 maggio.

Sì, lo sappiamo: questa primavera ci sta facendo dannare, abbiamo lavorato tanto, ognuno di noi ha messo il massimo impegno per arrivare pronti ed organizzare una due giorni in cui il livello dell’offerta potesse corrispondere alle esigenze dei tanti visitatori previsti ma, sfortunatamente, al meteo non si comanda.

L’evento primaverile più atteso dell’Alta Valle del Volturno cambia quindi data, venendo spostato al 27 e 28 maggio 2023.

Le due giornate offriranno come al solito anche tanto altro oltre al lato eno-gastronomico e come accaduto negli ultimi anni, la nostra non sarà una sagra comune, ma una vera e propria celebrazione della primavera, attraverso il richiamo delle tradizioni, del turismo lento, del paesaggio naturale, della cultura rurale di un tempo, degli usi e costumi da rievocare, dell’appartenenza e della musica popolare.

Nei prossimi giorni sarà pubblicato il nuovo programma completo con tutte le attività collaterali alla Sagra. Per restare aggiornati su tutte le novità basta seguire le pagine facebook e instagram dell’Associazione Montis Aquilis.