La 3^B dello Scientifico di Bojano a caccia dei dati per riparare la rete idrica

GIANLUCA CAIAZZO

BOJANO. Nell’ambito della partecipazione al Progetto A Scuola di OpenCoesione 2019-2020, la classe è stata chiamata a compilare un report di monitoraggio civico relativo al progetto “Ottimizzazione della rete idrica comunale per la riduzione delle perdite” finanziato dal fondo di coesione FSC 2007-2013. La compilazione del report ha fatto sì che i ragazzi, così come un giornalista d’inchiesta, siano andati a caccia di ogni notizia e informazione, relativa al progetto, attraverso interviste ad amministratori, tecnici e cittadini. A ciò si sono aggiunte, per avere ancora più chiaro il quadro della situazione, due visite di monitoraggio all’impianto di captazione dell’acquedotto molisano ed al serbatoio dell’acquedotto comunale.

L’amministrazione Comunale, nella persona del RUP del progetto geom. Gaetano Barrassi, ha fornito le informazioni tecniche relative all’intervento ed ha accompagnato i ragazzi nella visita del sistema di accumulo e sollevamento delle acque ubicato nella frazione di Monteverde di Bojano. Il Consigliere regionale dott. Gianluca Cefaratti, dopo essersi confrontato con la classe rispetto agli interventi progettuali della Regione Molise in termini di economizzazione della risorsa idrica, ha evidenziato che le problematiche tecniche connesse alla geologia del territorio bojanese, potrebbero aver posto degli ostacoli nella risoluzione del problema idrico cittadino ma, allo stesso tempo, ha manifestato ottimismo e fiducia nel buon esito del progetto grazie ai nuovi sistemi di monitoraggio che saranno approntati. L’azienda speciale “Molise Acque”, invece, ha dato risposta alla richiesta degli alunni attraverso il dott. Paolo di Ludovico, responsabile dell’Ufficio ricerca perdite idriche ASR Molise Acque, che ha, in un primo incontro, accompagnato i ragazzi nella galleria del corridoio del bacino di captazione della “Sorgente del Matese” sita a Bojano in località Riofreddo. Durante la visita i giovani detective-intervistatori hanno ricevuto spiegazioni inerenti l’impianto di captazione e di adduzione delle acque matesine che riempiono gli acquedotti dei comuni del basso Molise e di alcune aree della Puglia e della Campania. Successivamente, l’interesse dei ragazzi rispetto al tema della potabilizzazione dell’acqua, già precedentemente affrontato in classe, grazie alla collaborazione della dott.ssa Claudia Spina, attraverso l’analisi dei parametri fisici e microbiologici dell’acqua bojanese in base alle analisi eseguite da Arpa Molise, ha reso possibile un secondo incontro presso i locali della scuola, nel corso del quale il dott. Di Ludovico ha fornito tutte le informazioni e rassicurazioni rispetto al consumo dell’acqua della rete idrica cittadina. Durante lo stesso è emerso che, di fatto, la sorgente di Riofreddo nel 2016 ha ottenuto la certificazione di qualità dalla Regione Molise in quanto acqua pura, con caratteristiche oligominerali, povera di sodio, con un bassissimo residuo fisso e altrettanto basso contenuto di nitrati. I ragazzi, infine, hanno avuto ricevuto informazioni tecniche sul funzionamento degli impianti idrici cittadini e dei nuovi di sistemi di monitoraggio delle perdite che, già in corso di realizzazione anche a Bojano, una volta portati a termine i lavori, dovrebbero garantire un migliore controllo della rete finalizzato soprattutto alla riduzione delle numerose e attuali perdite idriche.