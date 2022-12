La 35esima edizione del premio ‘Gente di Mare’ a Laura de Cesare di E.ON Energia

Il Comune e la cittadinanza di Termoli hanno voluto esprimere così il proprio riconoscimento per aver, attraverso la Campagna pubblicitaria multicanale “L’impronta del Gigante Invisibile”, dato al Molise un’ampia visibilità mediatica, valorizzando le ricchezze del territorio.

A maggio scorso la spiaggia di Termoli, è stata scelta, infatti, come location per diffondere il messaggio di E.ON volto a sensibilizzare tutti sulla necessità di ridurre la propria Carbon Footprint ponendo così l’attenzione sull’impatto che ognuno di noi ha sul Pianeta. L’installazione di 23 metri di lunghezza è stata protagonista della campagna multicanale, voluta da E.ON e ideata dall’agenzia DLV BBDO, che ha ottenuto un grandissimo successo.

“Sono davvero orgogliosa di questo premio. Per me rappresenta un riconoscimento importante soprattutto perché, grazie al mio percorso professionale in E.ON, ho avuto la possibilità di realizzare un progetto di comunicazione che ha evidenziato l’impegno dell’azienda verso la sostenibilità e, allo stesso tempo, ha conferito a Termoli – città dalla quale provengo – grande visibilità per diversi mesi e su tutti i canali di comunicazione”, ha affermato Laura de Cesare, Advertising & Digital Communication Manager di E.ON Italia.