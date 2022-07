La 18^ esposizione Internazionale Canina del Gruppo Cinofilo Molisano a Campitello Matese

di Marika Galletta

Campitello Matese si prepara ad accogliere la Diciottesima Esposizione Internazionale Canina del Gruppo Cinofilo Molisano di Campobasso, prevista per domenica 3 Luglio con inizio alle 09.30.

La manifestazione è patrocinata dall’Ente Nazionale Cinofila Italiana, dal Gruppo Cinofila Molisano e dal Comune di San Massimo. Tra gli sponsor ufficiali invece, Farmina pet foods, l’Hotel Miletto & SPA, l’Hotel Sciatore, l’Hotel Kristall ed il Rifugio.

L’evento organizzato dal Gruppo Cinofilo Molisano di Campobasso è riuscito ad ottenere circa 500 iscrizioni di innumerevoli razze, tutte tassativamente munite di pedigree.

L’esposizione ha per oggetto la valutazione morfologica del cane rispetto allo standard di razza, dalla quale deriveranno classifiche e qualifiche, nonché assegnazioni di premi in base ai punteggi assegnati dalla giuria dei giudici.

Sono in totale 10 i giudici che si occuperanno della valutazione e del successivo giudizio, con conseguente assegnazione di punteggio che consentirà a 3 cani di aggiudicarsi rispettivamente il primo, il secondo ed il terzo posto.

I ring sono stati allestiti nello spiazzo in adiacenza del parcheggio dell’Hotel Miletto & SPA, l’ingresso è accessibile al pubblico e totalmente gratuito.

La mattinata comincerà con le valutazioni ed i giudizi da parte dei giudici per tutti i partecipanti a 4 zampe. Verrà selezionato un cane per ogni tipologia di razza. Nel pomeriggio, invece, i prescelti nella selezione, corrispettivamente rappresentanti i 10 raggruppamenti di razza, verranno valutati per l’assegnazione del podio e del secondo e terzo posto. A seguire si svolgerà il best in show, al quale parteciperanno tutti i primi posti dei 10 raggruppamenti.

La giornata sarà allietata da un dj set allestito dall’Hotel Miletto & SPA nel giardino con vista sul pianoro di Campitello Matese dalle ore 11.00, con angolo spritz ed angolo ristoro. Tutte le attività ricettive e ristorative di Campitello Matese sono pronte ad accogliere quanti vorranno non perdersi l’esposizione canina di rilievo internazionale, con angoli ristorativi anche all’esterno.