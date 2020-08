La 100esima estate di Maria Addolorata Di Criscio

di Agnese Genova

RICCIA. Mi aspetta seduta su una seggiola all’ombra di un grande albero di acacia, davanti casa. Un’annosa quercia, alla cui frescura invitano alla sosta un tavolo con sedie, indica il viale d’ingresso della Casina rosa. Un edificio rurale del ‘700 immerso nel verde, in località Giardino, circondato da colline ricoperte di boschi un tempo ricche di mulini ad acqua, fa da sfondo a quest’oasi di pace a sette chilometri da Riccia. E’ qui che vive Maria Addolorata Di Criscio, arzilla nonnina che la scorsa primavera, in pieno lockdown, ha spento in perfetta salute cento candeline. In questo lembo di terra silenzioso ed ameno, lontano dalla pandemia del Coronavirus, tenuto con cura e dove tutto è sistemato con un significato preciso a ricordo di persone o eventi, vive la nostra centenaria in compagnia del figlio Gaetano e della nuora Lucia. Un fazzoletto le cinge la testa, gli occhi svegli, il volto sereno, indossa una maglia calda, un abito scuro, calze pesanti e scarponcini. Tra le dita i ferri dell’uncinetto e nelle sue mani il ricamo che prende forma. La risposta veloce, i ricordi pronti, l’amabile voglia di condividere un percorso lungo cento anni. Un secolo di vita affrontato con coraggio ed umiltà, con fede ed onestà da questa nonnina tanto cordiale. Viene alla luce il 16 aprile del 1920 in contrada Scaraiazzo, terza figlia di Giuseppe e Serafina Moffa. Dell’infanzia ricorda con piacere il primo giorno di scuola, nella vicina località Vignalitto, e la maestra donna Lucia Panichella. Appena tre anni sui banchi delle elementari che le permetteranno di apprendere a leggere e scrivere, per se stessa e per gli altri. Poesie e filastrocche si sono impresse indelebili nella memoria, le recita ancora oggi spigliata, con mirabile espressione. I pomeriggi spensierati trascorsi nei campi, con lo sguardo attento alle pecore al pascolo e le mani intente ad intrecciare con i ferri fili di lana. E poi quel giorno in cui per la prima volta scorge un aereo solcare il cielo sulla sua testa. Non ne aveva mai visto uno prima, così, rapita dal boato, si stende sul prato per assistere incantata a quel volo misterioso. Mi racconta dei pellegrinaggi a piedi in Puglia, con la Compagnia di S. Michele, lunghi giorni di cammino tra fede ed avventure. Gli unici viaggi che da adolescente ha compiuto, tra canti, preghiere e le strane visioni nella grotta di San Michele Arcangelo. Il Rosario, le messe in chiesa, quello spiccato senso di religiosità che l’ha sempre sostenuta e che continua ancora oggi a darle conforto. Crescendo diventa un’abile tessitrice, lavora al telaio lino, cotone, lana per realizzare tutto l’occorrente per la casa e la persona. All’età di 14 anni si fa strada nel suo cuore quel magico sentimento chiamato Amore. Il prescelto è il cugino, coetaneo, Antonio Moffa. “Un giovane bellissimo, che suonava bene l’organetto” ricorda mentre lo sguardo s’illumina e le labbra accennano un sorriso. Il primo bacio, al chiaro di luna, e la promessa di non lasciarsi mai più. Un fidanzamento durato quattro anni che li condurrà all’altare il 23 novembre del 1939. Lei, al braccio del fratello maggiore, in testa al corteo, con i suoi lunghi capelli corvini ed un abito con giacca marrone in segno di lutto per la scomparsa dei nonni. “Lui era splendido, elegante e con il cappello in mano” rammenda con gli occhi ancora innamorati. Lo scambio delle fedi nella chiesa dell’Immacolata Concezione e i festeggiamenti che proseguono in via Benevento dove il suocero, cuoco, ha preparato un delizioso menù. I giovani sposi si trasferiscono in località Guado Lapillo in un nucleo familiare allargato con quattordici componenti. Il secondo conflitto mondiale è alle porte ed il 10 marzo del 1940 Antonio parte lasciando Maria Addolorata incinta. Sono mesi difficili, segnati da paure quotidiane e silenzi angoscianti. Arrivano in paese solo notizie di morte. I rituali per esorcizzare la paura. Gli alimenti requisiti, i beni di prima necessità razionati. Lo scampato pericolo sul ponte di località Escamare. Addolorata rincasa dal mulino, a dorso del suo mulo con il carico di farina. Appena dopo aver attraversato il ponte alle porte del paese, un’esplosione fragorosa lo sgretola, aerei a bassa quota sorvolano minacciosi il cielo seminando distruzione e terrore. Si salva per miracolo. Il marito, ferito sul fronte greco in Albania, viene rimpatriato. “L’ho visto apparire all’orizzonte claudicante, si appoggiava ai bastoni, dimagrito, il viso smunto, gli occhi smarriti. Ma ha riconosciuto da lontano la figlia Filomena, di pochi mesi” racconta Addolorata. Finalmente a casa si trasferiscono in agro di Tufara, località Pianelle, e la famiglia si allarga. Arrivano Gaetano (spirato a due anni), Carmela, Maria e Gaetano. I ricordi belli si alternano a quelli tristi: “L’undici febbraio del 1948, mentre davo alla luce Maria, un nipotino di undici anni, Giovanni, chiudeva per sempre i suoi occhioni morendo a causa della rabbia trasmessagli da un cane” con le lacrime che rigano il viso ed un dolore mai sopito, Addolorata rivela costernata. Antonio ha appreso intanto dal papà, che ha imparato a sua volta in America, la professione veterinaria, esercitandola sull’esperienza pratica e quotidiana più che sulla preparazione teorica. Guadagna la fiducia degli allevatori del posto e dei paesi limitrofi che lo cercano assicurandogli un lavoro continuo. Tra fatiche, sofferenze e sacrifici la vita scorre, troppo in fretta per Addolorata, e dieci anni fa l’amato consorte la lascia. L’esistenza va avanti, come in un soffio. La routine quotidiana trascorre oggi tra la sveglia all’alba, le lunghe telefonate con i familiari in Italia e all’estero, la lettura di giornali e riviste, il lavoro all’uncinetto, la compagnia della televisione, pochi passi intorno casa. Orgoglioso di questa mamma straordinaria il figlio Gaetano. “Ci ha insegnato valori quali l’onestà, il rispetto del prossimo, l’altruismo, la condivisione disinteressata”. E mentre il cielo si tinge di rosa ed un sole infuocato cala all’orizzonte, prima di andare via Addolorata mi saluta chiedendo: “Ceni con noi?”.