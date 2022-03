L’8 marzo la presentazione della prima edizione del Bilancio di Genere dell’Università degli Studi del Molise

In occasione della giornata internazionale della donna, martedì 8 marzo 2022, alle ore 11.30, si terrà la presentazione del primo “Bilancio di Genere” dell’Università degli Studi del Molise.

Tale importante documento mette in evidenza la distribuzione di genere delle diverse componenti all’interno della comunità accademica, favorendo l’attuazione di tutte le azioni utili per assicurare le pari opportunità nei luoghi di lavoro e di studio.

Elaborato nel rispetto delle Linee guida predisposte dalla Conferenza dei Rettori delle Università Italiane, il Bilancio di Genere è stato redatto grazie al coinvolgimento del personale docente e tecnico amministrativo con il coordinamento del Gruppo di lavoro e il supporto del Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni di Ateneo (CUG), il quale ne aveva auspicato l’adozione inserendolo tra le priorità del Piano di Azioni Positive 2019-2021.

Con questa prima edizione, dunque, l’Università degli Studi del Molise si fa carico di una strategica responsabilità sociale, assumendo l’impegno a rendersi promotrice di politiche improntate alla parità di genere, anche costruendo percorsi sinergici e trasversali per diffondere pensiero critico, inclusione sociale, promozione delle diversità nella lotta contro ogni forma di discriminazione.

Appuntamento martedì 8 marzo 2022, alle ore 11.30, presso l’Aula “Franco Modigliani”, II Edificio Polifunzionale, Via F. De Sanctis, Campobasso.Sarà possibile seguire l’evento anche in diretta streaming sui canali social di Ateneo: www.youtube.com/unimolise – https://www.facebook.com/UniMolise/