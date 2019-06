L’8 giugno a Larino la mostra permanente dedicata al giornalista sportivo Aldo Biscardi

REDAZIONE

Con il patrocinio del Comune di Larino, il prossimo 8 giugno alle ore 17 sarà inaugurata la mostra permanente dedicata ad Aldo Biscardi, intitolata “Storico Aldo”, una raccolta di cimeli e riconoscimenti che celebrano la figura pubblica del grande giornalista sportivo, dall’unico e prestigioso “Guinness dei Primati” ai Telegatti. Il Museo raccoglierà archivi, quadri, vignette e premi affidati dalla famiglia in prestito permanente al Comune di Larino che con grande orgoglio ha sposato l’iniziativa a testimonianza del legame profondissimo tra Aldo e il suo paese di origine, sempre costantemente ricordato e citato nel corso della sua lunga e prestigiosa carriera. L’allestimento permanente sarà in grado di ripercorrere e testimoniare il cammino professionale, dai primi anni di militanza nel giornalismo stampato fino alle più note esperienze televisive. Con “Storico Aldo” non si vuole solo condividere un percorso che attraversa 50 anni di storia di giornalismo, calcio e tv ma si vuole creare un percorso che si arricchisca e continui grazie al contributo di tutti coloro che vorranno farlo con foto, ricordi scritti o altro, diventando un luogo dove le idee circolano e si mescolano, dove le persone si incontrano e trovano interessi e percorsi di crescita comuni.