L’11 luglio a Campobasso la “Rimpatriata dei Vigili del fuoco & Co”

Sabato 11 luglio p.v., è in programma a Campobasso l’iniziativa intitolata “Rimpatriata VVF & Co” organizzata dall’Associazione “ad hor@as” e dall’ANVVF – Sezione di Campobasso, inizialmente in programma per gli inizi di marzo 2020 e poi rimandata a causa dell’Emergenza da Covid19; all’iniziativa in parola parteciperanno, tra gli altri, numerosi Vigili del Fuoco che, a vario titolo, hanno prestato servizio presso il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Campobasso, molti dei quali provenienti da fuori regione (Marche, Abruzzo, Lazio, Campania), compresi coloro che mancano da Campobasso da oltre 40 anni.

Dopo il ritrovo in Piazza della Vittoria, il numeroso Gruppo di amici si sposterà in un ristorante della città, nel quale, nel corso della giornata, adottando tutte le opportune cautele e rispettando le doverose regole di distanziamento sociale, dopo un doveroso commosso ricordo dei tanti Vigili del Fuoco che sono venuti a mancare all’affetto dei propri cari, verranno illustrate una serie di iniziative che si intendono organizzare e coordinare efficacemente nei prossimi mesi, continuando ad es., nel proporre la diffusione della Cultura della Sicurezza nelle Scuole anche tramite la nota rassegna “Pompieropoli”.

Sarà infatti, tra l’altro, annunciata la partecipazione ufficiale di una delegazione dell’ANVVF – Sezione di Campobasso alla Cerimonia di Commemorazione del 77° anniversario dell’eccidio delle Fosse Ardeatine, in programma a Roma il 24 marzo 2021; tale partecipazione servirà per contribuire a testimoniare e a mettere in risalto la rilevante importanza assunta dai Vigili del Fuoco nello straziante recupero delle 335 vittime di tale efferato eccidio ad opera delle truppe di occupazione naziste.

In ogni caso l’incontro del prossimo sabato 11 luglio servirà a rinsaldare e a dar ancora maggior vigore al senso di appartenenza alla Grande Famiglia dei Vigili del Fuoco.

Si allega alla presente il programma dell’evento di che trattasi, completo dei relativi allegati.

Si prega di adoperarsi per dare la massima diffusione di tale importante iniziativa di carattere sociale-culturale in parola all’intera collettività.