L’11 agosto inaugurazione della scultura dedicata ai migranti

Tanti donatori hanno risposto all’appello dell’autore dell’opera, installata a Limosano, Cesare Pergola

Una scultura pubblica di Cesare Pergola in omaggio ai migranti, realizzata grazie al contributo dei tanti donatori che, da vari paesi del mondo, hanno accolto l’invito dell’autore per partecipare con una donazione.

La scultura, con disegno contemporaneo, è realizzata in lamiera di acciaio corten, tagliato a laser, in scala naturale, con altezza di circa 2 metri. C’è un padre che guarda lontano, con la speranza di dare un futuro migliore ai i suoi cari, e una valigia che contiene tutto il suo passato. Una madre con la sua bambina e in mano un fagotto delle sue poche cose. Entrambi coi piedi ancorati alle radici che li accompagneranno ovunque nel mondo. E sullo fondo quella nave che li porterà oltreoceano. È stata donata al Comune e installata nella piazzetta cosiddetta della Madonnina, nei pressi degli edifici scolastici.

Il giorno 11 agosto 2023, alle ore 19,00 ci sarà l’inaugurazione ufficiale, con la presenza del sindaco di Limosano e dell’artista. Alla breve cerimonia seguirà un brindisi.