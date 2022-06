L’ a.s.d. Sport Combat Fanelli di Riccia riparte con grinta

Un ritorno in grande stile per l’a.s.d. Sport Combat Fanelli di Riccia, che, dopo il difficile periodo dell’emergenza pandemica, è pronta a ripartire con tanta grinta e e a confrontarsi con altre realtà sportive per arricchire la prorpia crescita. La Sport Combat Fanelli non poteva mancare, lo scorso sabato 14 maggio a Montesilvano, all’appuntamento delle fasi regionali della GYM Boxe ( settore amatoriale della Federazione Pugilistica Italiana ) per dare un chiaro segnale di ripartenza. E anche in questa importante occasione ha voluto, perciò, garantire la sua partecipazione con i due atleti Mignogna Christian e D’Avanti Francesco, che, anche se non hanno superato le eliminatorie, hanno disputato due bellissimi incontri con una grande tecnica e sportività. Al loro angolo c’era il Tecnico Federale Fanelli Biagio, che ha espresso grande soddisfazione per la loro prestazione, nella consapevolezza del peso e del notevole impegno profuso per uscire dalla pandemia che, purtroppo, ha condizionato tanti aspetti dell’esistenza collettiva. Il Tecnico Federale ha concluso, lanciando un messaggio di grande ottimismo: “A Riccia ,un piccolo paesino di montagna ,ancora vive e batte il cuore degli sport da contatto, ricordando sempre a tutti che la boxe educa alla non violenza e aiuta a migliorare se stessi e il proprio equilibrio di vita”.