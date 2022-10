Kurash, l’atleta molisano Alessio Pasciulli ai World Nomad Games in Turchia

Nell’ambito del grande evento sportivo e culturale della 4a edizione dei World Nomad Games, organizzati dalla World Ethnosport Confederation ad Iznik, in Turchia, un forte interesse ha ottenuto la Competizione Internazionale di Kurash, dove la “Federazione Italiana Kurash e Lotte Tradizionali” ha partecipato con l’atleta Alessio Pasciulli nella categoria -81 kg, assistito dal Maestro Vito Aufieri. Molisano di Termoli, Pasciulli è un atleta – insegnante di Shuai Jiao, in cui ha conquistato il titolo di campione mondiale. Proviene dalla Scuola di Shuai Jiao del celebre Maestro Antonio Langiano. Nel marzo scorso, a Roma, ha superato il corso per insegnante tecnico di Kurash.

Il presidente della “Federazione Italiana Kurash e Lotte Tradizionali”, l’avvocato Vittorio Giorgi, ha aperto la competizione portando i saluti del presidente della International Kurash Association, Haider Farman. Hai, poi, illustrato i grandi traguardi raggiunti dal Kurash in campo internazionale. Per questa competizione, un eccellente supporto organizzativo è stato fornito dal presidente della Federazione Kurash turca, Bunyamin ER. A fine ottobre si terranno in Grecia i Campionati Europei di Kurash, mentre a novembre avremo i Campionati Mondiali a Pune, India. Un calendario ricco di importanti eventi che offrono grandi opportunità per gli atleti amanti della lotta.