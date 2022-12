Kung fu, Barbarisi centra il doppio oro agli Europei. Continua il buon lavoro al Cus Molise

Arrivano altre due medaglie dai campionati europei di kung fu wushu grazie ad Alfonso Barbarisi. L’istruttore del Cus Molise, dopo il secondo posto ai World Games, fa grandi cose anche in Grecia (loutraki, Atene) mettendo in bacheca due medaglie d’oro, nella gara di spada e in quella di lancia. L’atleta tesserato per il Tempio Shaolin Baronissi, che sta facendo grande la specialità al Cus Molise, si è fatto valere offrendo prestazioni di assoluto livello al cospetto di atleti di caratura internazionale confermando di essere elemento di caratura internazionale. “Sono molto contento di aver fatto ottime cose anche in Grecia – spiega Barbarisi di ritorno dalla trasferta continentale – era una manifestazione alla quale tenevo in maniera particolare. Mi sono preparato bene all’evento senza lasciare nulla al caso e sono stato ripagato da un grande risultato. E’ una gioia che voglio condividere con tutta la mia squadra, Tempio Shaolin Baronissi e con il Cus Molise che mi sta dando da diverso tempo la possibilità di insegnare ai ragazzi questa bellissima disciplina. Mi auguro, con la mia esperienza, di poter trasmettere a loro la stessa passione. Il kung fu è una bellissima specialità che regala grandi soddisfazioni ma richiede tantissimi sacrifici e applicazione. Al Cus Molise siamo sulla strada giusta, continuando così possiamo toglierci delle belle soddisfazioni”.