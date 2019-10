Kresco, acqua calda prodotta in casa con il sole

L’amministratore delegato, Marco Pulitano: «Una tecnologia che rende gli edifici efficienti consentendo un risparmio notevole di metano durante l’anno»

CAMPOBASSO. Realizzare un sistema di produzione di acqua calda da fonte solare per l’azienda o la propria abitazione con gli incentivi statali sul solare termico, sostenendo solo i costi vivi dell’installazione, conseguendo un risparmio reale tra il 60% e l’80%. La società Kresco S.r.l. di Milano, il cui management è però molisano con il campobassano Marco Pulitano nel ruolo di amministratore delegato, è attiva anche a Campobasso essendo parte del gruppo Energy Time S.p.A. «Abbiamo realizzato diversi impianti in Molise per strutture sportive e ricettive molto note – racconta l’Ad Pulitano – come l’M2 di Campodipietra e l’hotel “Le cupolette” di Vinchiaturo producendo acqua calda gratis con un impianto solare termico e un notevole risparmio di metano durante l’anno. Abbiamo coperto gran parte del Molise e abbiamo realizzato altri impianti nella zona di Castel di Sangro e Roccaraso. Il nostro target tipico è quello della Kresco Family S.r.l., il cui cliente-tipo è il proprietario di una casa singola oppure di una villetta, che ha un notevole consumo di metano. L’impianto solare termico, oltre a rendere la casa efficiente e risparmiare sui costi energetici, è una tecnologia semplice che non si esaurisce nel tempo ed è adatta a produrre acqua calda che potrà eventualmente essere integrata con l’impianto di riscaldamento della casa stessa».

Kresco può quindi essere considerato come un partner strategico per aziende e famiglie, sviluppando e proponendo soluzioni di efficientamento energetico ad hoc in base alle reali esigenze di ogni singolo cliente, partendo dall’analisi dei fabbisogni per arrivare alla progettazione delle migliori soluzioni, proseguendo con la cantierizzazione degli interventi fino alla messa in funzione degli impianti, supportando, e spesso cofinanziando, gli investimenti dei propri clienti e non da ultimo gestendo direttamente tutte le pratiche burocratiche ed amministrative per l’ottenimento di incentivi e finanziamenti statali e comunitari.

Kresco supporta la persona e le aziende in un modus operandi efficiente e consolidato in ogni fase del percorso: sopralluogo gratuito; piano energetico dei fabbisogni personalizzato; progettazione esecutiva; installazione e messa in funzione dell’impianto; manutenzione; disbrigo pratiche amministrative; co-investimento con anticipo del contributo statale fino al 65% del costo impianto; potenzia e semplifica il meccanismo di incentivi per gli interventi strutturali finalizzati al miglioramento dell’efficienza energetica e la produzione di energia termica da fonti rinnovabili. In questo modo, con il nuovo Conto Termico sarà possibile riqualificare i propri edifici per migliorarne le prestazioni energetiche, recuperando in tempi brevi l’intera spesa sostenuta e riducendo i costi di energia così da liberare risorse da investire e aumentare la competitività delle imprese sul mercato di riferimento, o incrementare il risparmio domestico. Inoltre, «Kresco è presente alla 277esima edizione della Fiera di Larino – ha annunciato l’ad Pulitano – che si terrà fino a domenica 13 ottobre in contrada Colle Arcano, con uno stand informativo in cui sarà possibile richiedere tutte le informazioni necessarie».