“Kiss Me Deadly”, partenza col botto: pienone all’ex GIL per “I Miserabili”

Ospite della kermesse cinematografica l’associazione di fumettisti molisani NOIRexist con la mostra di tavole “Ossidiana”

Grande successo di pubblico per la prima serata del Kiss Me Deadly, al Palazzo dell’ex GIL, che ha preso il via ieri, lunedì 24 agosto. La kermesse dedicata al cinema noir, organizzata dalla omonima associazione e in collaborazione con Fondazione Molise Cultura, ha fatto registrare il tutto esaurito già dal primo appuntamento in programma. Una sesta edizione in formato ridotto e con ingressi limitati, nel pieno rispetto delle norme di sicurezza anticovid, che non ha scoraggiato i numerosi presenti.

Sono stati subito occupati, infatti, i 150 posti a sedere disponibili sulla terrazza all’aperto e le altrettante 128 sedute previste all’interno.

A fare gli onori di casa l’autore e regista di origini molisane e direttore artistico della manifestazione, Leopoldo Santovincenzo che dal 2008 è alla programmazione di Rai 4 e che ha selezionato i 5 film in visione fino al 28 agosto prossimo. Ad accompagnarlo lo scrittore candidato al premio Strega 2019 con il romanzo “Il Risolutore”, Pier Paolo Giannubilo che ha introdotto la visione dell’opera prima “i Miserabili” del documentarista francese Ladj Ly. Il lungometraggio, candidato all’Oscar come miglior film straniero e vincitore del Premio della Giuria allo scorso Festival di Cannes, ha interessato e incantato il pubblico dell’ex GIL.

Ospiti della manifestazione anche i fumettisti molisani dell’associazione NOIRexist che hanno allestito una piccola mostra in una delle sale adiacenti la terrazza. Numerose le presenze che hanno preso visione di alcune delle tavole esposte e che hanno voluto accaparrarsi una delle ultime copie disponibili della rivista autoprodotta e antologica a fumetti “Ossidiana”. Una realtà fresca e nuova quella composta da questi sette giovani artisti prossimi alla pubblicazione del numero 1 del periodico illustrato, in uscita a settembre e in distribuzione nella sede allestita a Piazzetta Palombo.

Questa sera, sempre alle 21, in programma la visione del lungometraggio “Queen & Slim”, diretto da Melina Matsoukas.

Nonostante un anno non proprio fortunato la cultura prova a riconquistare i suoi spazi, seppur timidamente, nel connubio cinema e fumetto contribuendo ad animare le calde serate di questa ‘pandemica’ estate 2020.

La kermesse “Kiss Me Deadly” rientra nel calendario degli eventi “Agosto in città”.

INFORMAZIONI E BIGLIETTI

POSTI NUMERATI CON PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA

INGRESSO € 5,00

ABBONAMENTO € 20,00

SOCIO SOSTENITORE € 50,00

DIRITTI DI PREVENDITA € 0,50

La prevendita on-line degli abbonamenti e del biglietto del secondo film in programmazione “Queen & Slim“ sarà attiva dal 10 al 24 agosto (https://www.amtm.it/tkt01/web/index.php).

I biglietti degli altri film saranno in prevendita, sempre on-line, dalla mezzanotte del 24 agosto e fino a un’ora prima dell’inizio di ciascun spettacolo.

Sarà inoltre possibile acquistare gli abbonamenti e il biglietto del secondo film anche presso il botteghino che sarà allestito in Piazza della Vittoria dal 17 al 21 agosto dalle 19 alle 21, mentre dal 24 agosto è attivo il botteghino presso il Palazzo Gil di via Milano sempre dalle 19 alle 21.

IN ALTO LE INTERVISTE A LUIGI DE MICHELE (presidente associazione NOIRexist) E A LEOPOLDO SANTOVINCENZO (direttore artistico “Kiss Me Deadly”)