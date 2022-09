Kiss Me Deadly , il programma della quarta giornata

Palazzo GIL – Auditorium – Ore 18.00

Kiss Me Deadly Kermesse Multiforme sul noir – ideata e realizzata dall’associazione culturale omonima, è prodotta dalla Fondazione Molise Cultura con il sostegno della Regione Molise.

Nel pomeriggio, per la retrospettiva Perdere con stile – capolavori in versione originale e restaurati di poliziesco alla francese – il film RIFIFI di Jules Dassin (Du rififi chez les hommes – Francia, 1955 – 118’) Con Jean Servais, Carl Möhner, Robert Manuel, Perlo Vita [Jules Dassin], Robert Hossein, Magali Noël

Un vero paradosso: un regista americano fra i creatori del genere (peraltro individuato e studiato inizialmente dalla critica francese) che mette in scena uno dei capostipiti letterari del polar, via francese al noir – che secondo l’autorevole rivista Les Lettres nouvelles “dovrebbe reinsegnare il rispetto, agli Americani, anche sul capitolo gangsters”! Ma un paradosso emblematico del continuo, reciproco intreccio USA/Francia che ritroviamo quando parliamo di noir.

Alle 21,00 sulla Terrazza GIL, il film BLACK BOX di Yann Gozlan

(Boîte noire – Francia/Belgio, 2020 – 129’) Con Pierre Niney, Lou de Laâge, André Dussollier.

Mathieu Vasseur è un giovane e dotatissimo tecnico che lavora per la BEA, l’ente responsabile delle indagini sulla sicurezza nell’aviazione civile. Quando il volo Dubai-Parigi precipita provocando oltre 300 vittime, il superiore di Mathieu è incaricato di indagare sulle ragioni del disastro. Ma l’uomo sembra misteriosamente svanire nel nulla e così l’analisi delle scatole nere è affidata proprio all’asociale e nevrotico Mathieu che dovrà decifrare le registrazioni per capire cosa è accaduto: un errore umano? un guasto? un attentato? Black Box appartiene al novero di film in cui l’ossessione del protagonista nella ricerca della verità si sospinge alle estreme conseguenze impedendo di discernere tra i fatti e la costruzione mentale dell’investigatore. Come David Hemmings in Blow up o John Travolta in Blow-up, il maniacale Mathieu ingaggia un corpo a corpo con l’oggetto della sua indagine dissezionandolo e ricomponendolo compulsivamente alla ricerca di senso. Gozlan firma un thriller paranoico nello stile dei capolavori americani anni ’70 di Alan J. Pakula costruendo intorno al ritratto del protagonista (un notevolissimo, intenso ed enigmatico Pierre Niney) un mondo respingente ed ambiguo che potrebbe essere – o potrebbe anche non essere… – il parto della sua fragile mente. “La scatola nera, secondo me, occupa un posto molto speciale nell’immaginario collettivo. Contiene la chiave utile a interpretare la sequenza degli eventi che hanno portato a un disastro aereo. L’analisi di una scatola nera, in particolare della CVR, ha insita in sé una certa drammaticità perché permette di ascoltare le ultime parole di un equipaggio prima di un incidente. Con il mio film volevo entrare in questo microcosmo, carpirne i codici e condividerli con il pubblico”.

Da non perdere, fino al 9 settembre, la mostra Il Ritorno delle Sconosciuto, un allestimento originale nato per Kiss Me Deadly 2022, ideato da Andrea Fornasier, con tavole originali dell’autore Daniele Brolli.

KMD Village

Al Village, in Piazza della Repubblica, si continua a giocare in noir ai tavoli degli Argonauti. Giochi di ruolo, tra tattiche e divertimento. Allo stand dei NOIRexist un’altra giornata di workshop su fumetti per scrivere insieme una sceneggiatura. C’è ancora tempo per iscriversi.

Kiss Me Deadly ogni giorno apre le attività al Village con APERICRIME e DJ Set. Oggi con DJ JEEN. Mixaggio di colonne sonore su video in proiezione.

E sempre al Village continuerà la serata. Alle 23.00 BLACK NOTES live Beatboxing live Ludovico Serra aka EFFETTO.