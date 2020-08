Mercoledì 19 agosto, presso Palazzo Gil a Campobasso, alle ore 11, è convocata la conferenza stampa di presentazione della rassegna cinematografica “Kiss me deadly”. Saranno presenti: Maria Grazia Galasso, Presidente dell’associazione “Kiss me deadly”, Leopoldo Santovincenzo (via Skype), Direttore artistico “Kiss me deadly noir”, Antonella Presutti, Presidente Fondazione Molise Cultura.

