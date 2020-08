‘Kimera International Film Festival, stasera ospite il critico cinematografico Fabio Zanello’

Prosegue la XVIII edizione del Kimera International Film Festival.

Dopo l’interessante incontro di ieri sera con il decano degli sceneggiatori Dardano Sacchetti (incontro disponibile per chi lo volesse rivedere sulla pagina Facebook del Festival), questa sera alle 21.00 il nuovo appuntamento live è con Fabio Zanello. Il critico parlerà del cinema ai tempi del contagio da Covid.

Dalle 22:00 inizierà la visione di 6 cortometraggi in concorso (5 per la sezione fiction, il 6° per quella di impegno sociale), questi i titoli:

MIEDOS – CAFÈSIGARET – NAVAN – DRAMAS – GUESTIA – CON TIGO VIVÌ UNA VIDA

Al termine della visione del corto ogni spettatore potrà votarlo. Ecco come: alle 22:00, apparirà, nella sezione EVENTI della pagina www.facebook/KimeraIff, un sondaggio.

Nel sondaggio verrà allegato un link ad ogni cortometraggio in concorso per quella sera e i possibili voti da assegnare (da 1 a 5).

Il sondaggio ed il link resteranno on line per 2h30’ circa (quindi fino a mezzanotte e mezza). Per vedere il corto lo spettatore dovrà cliccare prima sul link, poi tornare indietro e votarlo. Ogni corto può ricevere un voto da una sola persona.

Fabio Zanello (Torino, 1969) è giornalista pubblicista e membro del Sindacato Critici Cinematografici Italiani. Docente di lettere nella scuola media è direttore editoriale della rivista on line www.ciaocinema.it.

Ha pubblicato monografie su Tomas Milian (con Giorgio Navarro),Tobe Hooper , C’era una volta il West di Sergio Leone, Mel Gibson , Enzo G.Castellari (con Gordiano Lupi), Sam Raimi, Francis Ford Coppola,Nicolas Winding Refn, Brian De Palma (con Massimiliano Spanu), Don Siegel, Shinya Tsukamoto (con Andrea Fontana e Davide Tarò), Christopher Lee,Claudio Caligari, Richard Lester (con Anton Giulio Mancino e Roberto Lasagna), Michael Winner e Sergio Sollima.