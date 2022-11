Kick Boxing, Mattia Amatuzio prepara l’assalto all’Europeo

Anche un po’ di Cus Molise alla competizione in programma ad Adalia, in Turchia

Ci sarà anche un po’ di Cus Molise ai campionati europei di kick boxing in Turchia, ad Adalia, sede dei campionati europei.

L’istruttore Mattia Amatuzio, infatti, indosserà i colori azzurri della nazionale in una competizione di altissimo livello che vedrà impegnati i migliori atleti della specialità. Il molisano, che si è preparato nel migliore dei modi, proverà a togliersi delle belle soddisfazioni e a portare in alto i colori della nostra regione, cosa che gli è già riuscita in passato.

Ripetersi, nello sport, non è mai facile ma Amatuzio ha le carte in regola per fare qualcosa di importante. Dopo le visite mediche, il controllo peso e la presentazione, la competizione vera e propria prenderà il via nella giornata di lunedì 14 novembre. Il palazzetto della città sarà allestito con dieci tatami e tre ring dove si svolgeranno i combattimenti ad eliminazione diretta. La kermesse sarà visibile anche su youtube digitando Wako European Kickboxing Championship. Un evento di valore assoluto nel quale il nostro Amatuzio proverà ad emergere.

“Ogni anno è sempre una grande emozione poter indossare i colori azzurri della nazionale – spiega Amatuzio – mi aspetta una competizione difficile visto il valore degli avversari presenti. Sono felice di esserci e mi sono preparato nel migliore dei modi. Voglio cercare di raggiungere il miglior risultato possibile. Cercherò di portare a casa il titolo europeo per regalarmi e regalare a tutti i molisani una grande soddisfazione. Non sarà semplice ma darò tutto me stesso per riuscire nell’intento. Spero, prosegue Amatuzio, che la mia esperienza in campo internazionale possa essere da esempio per bambini e ragazzi che si avvicinano a questa disciplina. Con lavoro, passione e sacrificio si può arrivare sempre lontano”.